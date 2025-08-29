Traficante com escritório na Faria Lima

Foram mobilizados 1,4 mil agentes para cumprir mandados. Receita Federal / Divulgação

Acordamos nesta quinta-feira (28) com a notícia de que a Polícia Federal desbaratou um esquema bilionário do PCC. Bilionário mesmo: 52 bilhões de reais movimentados em quatro anos. Para dar uma ideia, é mais do que o orçamento anual de muitos estados brasileiros. E, ao contrário do imaginário popular, não se trata de traficante com fuzil na beira da estrada. Trata-se de uma facção criminosa que virou conglomerado empresarial adulterando combustível, comprando postos de gasolina, entrando em fundos de investimento e lavando dinheiro na avenida Faria Lima, em São Paulo, o coração financeiro do país.

Os números são obscenos: R$ 8 bilhões sonegados, 192 imóveis sequestrados, 21 fundos de investimento bloqueados. Só uma das instituições financeiras investigadas teria movimentado quase R$ 30 bilhões em operações suspeitas. A cena de agentes da PF tocando a campainha de arranha-céus envidraçados na avenida símbolo do capitalismo nacional é emblemática: o crime organizado não está mais na periferia, mas sim na cobertura duplex com vista para o parque Ibirapuera.

É um ponto de virada. O próprio ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, reconheceu que o crime migrou da ilegalidade para a legalidade. Ou seja, deixou de ser apenas tráfico, armas e assaltos, e passou a operar em fundos, fintechs, escritórios de advocacia e contratos formais. A lógica mudou: o PCC tem organograma, metas de desempenho e bônus para “executivos” que entregam resultados. Não é mais “facção”, é multinacional.

Quem leu o livro República das Milícias, de Bruno Paes Manso, enxerga o paralelo: no Rio de Janeiro, grupos paramilitares começaram cobrando pedágio em comunidades e hoje comandam negócios inteiros. No caso do PCC, o caminho foi outro, mas a chegada é parecida: o crime vestido de empresário. Não é só questão de segurança pública, virou também questão de economia política.

E aqui em São Paulo o fantasma de 2006 volta à memória. Aquele ano em que ônibus foram incendiados, cidades pararam, e o Estado acabou negociando nos bastidores com representantes da facção. Para muitos, foi ali que o PCC perdeu o medo do poder público e percebeu a força que tinha. Quase vinte anos depois, vemos o resultado: um grupo que aprendeu a atuar como ator político e econômico.

A pergunta que fica é dura: se em 2006 o Estado cedeu para que a cidade voltasse a funcionar, em 2025 será capaz de resistir a um grupo que já não usa gasolina só para incendiar ônibus, mas para controlar o próprio mercado de combustíveis?