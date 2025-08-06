Supremo em colapso e oposição em surto

Eles utilizaram esparadrapos durante ocupação das mesas diretoras do Congresso. José Cruz / AgÃªncia Brasil/Empresa Brasil d

A obstrução parlamentar é um direito. Está prevista no regimento, faz parte do jogo democrático, é ferramenta legítima da minoria. Mas tem regra. E o que a oposição fez nesta terça-feira (5) não foi obstrução, foi chantagem com fita adesiva, ameaça com crachá funcional, boicote físico às atividades legislativas, com o vice-presidente da Câmara dizendo que vai pautar a anistia se o presidente da Casa, Hugo Motta, sair do país. Isso não é disputa política. É um sequestro da institucionalidade com dinheiro do contribuinte.

O discurso da vez é a anistia. Não seria mais honesto discutir a dosimetria? Há excessos nas penas, há exageros jurídicos, há decisões questionáveis — e eu mesmo escrevi sobre isso em GZH sobre a cabeleireira Débora. O problema é que, em vez de buscar uma revisão equilibrada e justa, preferiram colocar um bode inteiro na sala: anistia geral, irrestrita, retroativa, preventiva e, se possível, com diploma de honra ao mérito para blindar uma única família.

Do lado do governo, o silêncio é conveniente. A orientação do Planalto é deixar a oposição se debater sozinha. Deixar que queimem o próprio filme enquanto os governistas mantém postura de estadistas. A imagem do Lula, dizem nos bastidores, até melhora nesse cenário. E, mais que isso: o impasse trava votações que o governo perderia com facilidade. Ou seja, no jogo de perde-ganha, todos se aproveitam da confusão.

Enquanto isso, o Supremo vive seus próprios terremotos. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada por Alexandre de Moraes, gerou desconforto dentro da própria Corte. Segundo Monica Bergamo, ministros do STF acham que Moraes está isolado e esperam, em voz baixa, que ele reconsidere a prisão. O que, convenhamos, é muito pouco provável. Moraes vem decidindo sob pressão, com a caneta tremendo de raiva e o excesso de exclamações nos seus despachos é a prova disso.

A essa temperatura, as decisões deixam de ser jurídicas e passam a ser pessoais. O que é grave. E é agravado pelas supostas revelações do dossiê publicado pelo jornalista Michael Shellenberger — que já tinha publicado há alguns anos uma série de reportagens sobre os e-mails enviados pelo judiciário brasileiro ao “X” — com documentos e prints que sugerem a existência de uma força-tarefa paralela no STF para perseguir bolsonaristas. Os arquivos teriam sido entregues por Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, que agora aparece nas redes sociais celebrando a sanção da Lei Magnitsky com uma taça de champanhe e a promessa de que "a coisa vai ser divertida".

Divertido é o que isso não é. É institucionalmente trágico. O Judiciário está sob fogo cerrado. A oposição está fora de si. E o governo, enquanto isso, joga parado, torcendo para os adversários tropeçarem sozinhos. Uma espécie de impeachment por inanição.