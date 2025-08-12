Quando Eduardo Bolsonaro fala, o Brasil inteiro perde

Washington ouve, e leva a sério, essa ala de traidores da pátria. Reprodução / Twitter

Não dá mais para sustentar a narrativa de que o governo brasileiro não tenta dialogar com os Estados Unidos. Fernando Haddad estava, sim, com uma agenda marcada com Scott Bessent, secretário do Tesouro norte-americano, e a reunião foi simplesmente cancelada pelo lado de lá. Não foi reagendamento, não foi adiamento. Foi “não vai acontecer” e ponto. Nenhuma nova data foi oferecida. O governo de Donald Trump, que taxou o Brasil em 50%, não achou que valia a pena ouvir o ministro da Fazenda de um país que, até outro dia, se vendia como parceiro estratégico.

O que já era um embate econômico tornou-se, de fato, um recado político. Não que a gente já não soubesse disso, mas agora é oficial, com papel timbrado com a águia americana. E não foi um daqueles recados que se dão com sorrisos diplomáticos. É o tipo de recado que se dá fechando a porta na cara.

Só que essa porta não se fechou sozinha. Ela foi trancada por dentro com a chave que a ala psiquiátrica da direita brasileira entregou de bandeja. Eduardo Bolsonaro é hoje um personagem mais presente nos círculos trumpistas do que qualquer representante oficial do governo. Vive em campanha permanente para se alinhar à direita americana, espalha teorias conspiratórias sobre o Brasil e não perde chance de atacar as instituições brasileiras em território estrangeiro. Washington ouve — e leva a sério — essa ala de traidores da pátria.

O resultado é que, no momento em que o Brasil precisa desesperadamente abrir canais para reverter o tarifaço, quem está sendo ouvido não é o ministro da Fazenda, mas o deputado autoexilado que posa para fotos com Trump e trata a política externa como show de auditório.

Haddad, cumprindo seu papel institucional, tentou minimizar, dizendo que apesar da “antidiplomacia” do filho de Bolsonaro, o diálogo segue com outros integrantes do governo americano. Isso não é uma crítica ao ministro, que é refém do seu cargo. Mas a declaração é pueril. É como querer assinar um acordo de paz com o subsecretário de compras de cafeteira: pode até ser simpático, mas não tem poder para resolver nada.