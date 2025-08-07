O velório do parlamento

Se a democracia brasileira fosse uma empresa, ontem teria sido o pedido de recuperação judicial. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A sessão desta quarta-feira (6) no Congresso não foi uma votação. Foi um velório. E o corpo estendido no centro do plenário era o do diálogo.

Pouco importa o mérito da obstrução, o número de votos pela anistia ou o resultado final do processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. O que se viu foi a confirmação explícita do esgotamento de um sistema político inteiro, paralisado por suas próprias feridas.

E a culpa, para desespero dos obtusos de todos os lados, é geral: é do Supremo, que se acostumou a governar sem ter sido eleito, com um ministro colérico que estica a corda institucional com a mesma frequência com que publica uma decisão cheia de exclamações; é da oposição, que desde 2022 resolveu sabotar o país como tática de sobrevivência e que, agora entrega, esfuziante, nossa economia aos americanos; e é do governo, que mesmo com a caneta na mão insiste na incompetência e na retórica da bravata, tanto aqui quanto lá fora.

Se a democracia brasileira fosse uma empresa, ontem teria sido o pedido de recuperação judicial. Somos um país sem liderança, sem direção, sem comando. Um país que parece navegar com o leme quebrado e a tripulação amotinada.

Talvez por isso, num dos momentos mais caóticos desde o impeachment de Dilma Rousseff, pelo menos cinco líderes da Câmara tenham recorrido a Arthur Lira — que já nem presidente da Casa é — em busca de algum acordo. O movimento diz muito. Lira pode ter saído da cadeira, mas não saiu do cargo. Continua despachando informalmente como uma espécie de primeiro-ministro informal do Brasil. É, em alguma medida, o verdadeiro chefe político do Congresso embora não goste de ser chamado assim, nem publicamente, nem nos bastidores. A força que ainda exerce é também um sinal de alerta para 2026.

Outro nome que vale atenção é o de Ciro Nogueira. Pressionado pela militância bolsonarista, cobrado a assinar um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, o ex-ministro de Bolsonaro deu uma resposta dura e pragmática: disse que não assina nada porque sabe que a medida não tem os 54 votos necessários no Senado e que não entra em briga que já começa perdida. Ciro conhece o Senado como poucos. Quando ele fala, é menos sobre ideologia e mais sobre números e isso, no fim, costuma fazer mais diferença do que qualquer discurso inflamado no púlpito.

A oposição, por outro lado, acredita que teria os votos para aprovar o projeto de anistia, se ele fosse pautado. Pode ser. Mas a diferença de cálculo entre Câmara e Senado também escancara uma divisão importante entre as duas Casas, expondo mais uma rachadura num edifício que já ameaça ruir.

Nesse prédio, quem sobe os degraus com mais agilidade é Nikolas Ferreira. O jovem deputado, que ainda nem tem idade para disputar a Presidência, virou o rosto da oposição bolsonarista. Fala pelos seus, mobiliza os aliados e se fortalece a cada nova crise institucional. Não é de agora que ele incomoda. Mas é cada vez mais evidente que vai incomodar muito mais, goste-se dele ou não.