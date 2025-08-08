O negócio é a crise

Bolsonaro e Alexandre de Moraes já entenderam que, no campo deles, não existe desfecho, só prorrogação. Montagem com fotos AFP e STF / Arte GZH

O Brasil político vive de antagonismos cultivados com zelo quase religioso. Não se trata apenas de divergência ideológica, é simbiose. Bolsonaro e Alexandre de Moraes já entenderam que, no campo deles, não existe desfecho, só prorrogação. Um alimenta a narrativa de perseguição, o outro justifica o próprio protagonismo.

O Congresso, como sempre, não quis ficar fora da coreografia. Transformou o regimento interno em arma performática e encenou resistência com correntes e esparadrapos. Era menos um ato contra o Supremo do que uma demonstração de que ainda consegue pautar a agenda nacional — nem que seja pelo ridículo. A pauta real? Uma anistia que, na prática, reescreve a história recente ao apagar responsabilidades pelo 8 de Janeiro.

Os governistas preferiram o silêncio estratégico. A paralisia do Legislativo adiou votações que Lula provavelmente perderia. Ao custo de nada fazer, ganhou-se tempo e se preservou a imagem de moderação. Isso tudo enquanto o presidente diz que seria humilhante ligar para Trump para aliviar as tarifas. Brasília funciona assim: a omissão raramente é ausência de estratégia.

Mas o que essa semana escancarou não foi apenas a decadência dos ritos, mas a transformação das instituições em instrumentos pessoais. As regras são maleáveis, a coerência é descartável e o cálculo é sempre imediato. Não há compromisso com o longo prazo; há compromisso com a próxima manobra. A ideia de que há algo maior do que o jogo em si — a lei, o país, a democracia — tornou-se peça de retórica para discursos de ocasião. Ela é, muitas vezes, a mais calculada das táticas.

Essa engrenagem não produz soluções, produz sobrevida. Não há perspectiva de conciliação porque ela não é interessante para ninguém que esteja na mesa. O país se move em círculos, cada vez mais estreitos, enquanto os protagonistas disputam não o futuro, mas a narrativa sobre o presente. E, nesse embate infinito, a estabilidade não é meta, é ameaça: interrompe o enredo que sustenta carreiras, palanques e votos.

Tanto que depois de muita conversa a portas fechadas, venceu de novo quem sempre vence: o pragmatismo. Todos enfiaram os rabos debaixo das pernas e voltaram para seus apartamentos funcionais cantando vitória. E venceram, mesmo, todos eles. Quem perdeu fomos nós.

E, enquanto isso, aqui fora, a vida real se deteriora em paralelo. Com a inflação que corrói salários, a insegurança que molda rotinas e uma polarização que já não se limita às redes sociais. O que cansa não é a crise em si, é a sensação de que, para quem comanda o jogo, a crise é o próprio negócio. O país virou cenário de um espetáculo repetitivo, encenado por atores que não representam mais ninguém além de si mesmos. O público, esgotado, continua pagando o ingresso.