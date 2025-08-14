Não tem adulto em Brasília e nem no resto do mundo

Na China e nos Estados Unidos, uma nova moda ganhou as ruas e as redes sociais: chupetas para adultos, vendidas como solução para ansiedade, estresse e até para largar o cigarro. Custam de US$ 75 a US$ 370 e vêm embaladas num discurso de bem-estar emocional que, segundo fabricantes, mistura nostalgia e autocuidado. É o tipo de tendência que faz com que a gente nem saiba por onde começar: se pela estranheza do produto ou pela naturalidade com que ele é recebido por tanta gente.
A chupeta, símbolo máximo da dependência infantil, reaparece como acessório de design e promessa terapêutica. Médicos e psicólogos já alertam para possíveis efeitos nocivos, mas não dá para negar que ela se encaixa num fenômeno mais amplo e que não começou agora. Nos últimos anos, vimos um boom de modas que remetem à infância: livros de colorir com desenhos infantis, personagens fofos transformados em objetos de culto, bichos de pelúcia gigantes caríssimos virando itens de decoração de bolsa “para gente grande”. É a estética da regressão, empacotada e vendida como estilo de vida.
O psicólogo Renato Caminha, que entrevistamos nesta quinta-feira (14) no Timeline da Rádio Gaúcha, resume bem: está tudo invertido. Crianças expostas a estímulos e responsabilidades cada vez mais precoces, vivendo uma adultização acelerada. E adultos buscando refúgio em hábitos e objetos de bebê, numa infantilização cada vez mais ostensiva. É a adolescência prolongada como modelo de vida: evitar compromissos, evitar frustração, evitar enfrentar a própria biografia.
E, claro, não dá para deixar de lembrar a frase que eu repito quase como um mantra: não existe adulto em Brasília. O problema é que isso, que já valia para a política, começa a valer para o mundo inteiro. No Congresso, no Planalto e no Supremo, vemos lideranças incapazes de construir consensos, mergulhadas em disputas mesquinhas, como se governar fosse um reality show e não um exercício de responsabilidade histórica. O mesmo impulso que leva um deputado a fazer política com memes leva um adulto a comprar uma chupeta para lidar com ansiedade: a recusa de encarar o peso de decisões reais.
Talvez a chupeta seja só um símbolo, mas um símbolo incômodo. Ela não resolve a ansiedade, apenas a embala. Não enfrenta a causa, apenas distrai dela. É o oposto da vida adulta, que não nos dá direito a calmantes de silicone. Adulto resolve estresse namorando, indo ao supermercado para comprar um vinho, se emocionando com um boleto pago, ou simplesmente chorando quietinho no banho.
Começamos a semana falando da adultização das crianças. E vamos nos encaminhando para o fim dela discutindo a infantilização dos adultos. O ciclo se fecha: o problema não é só que está tudo invertido. É que, desse jeito, não tem ninguém para ocupar o espaço do adulto.