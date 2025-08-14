Gabriel Sant'Ana Wainer

Gabriel Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Chupeta
Opinião

Não tem adulto em Brasília e nem no resto do mundo

No Congresso, no Planalto e no Supremo, vemos lideranças incapazes de construir consensos, mergulhadas em disputas mesquinhas

Gabriel Sant'Ana Wainer

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS