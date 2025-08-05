Ministro do Supremo ou supremo ministro?

A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro decretada por Alexandre de Moraes é, do ponto de vista legal, difícil de contestar. Wallace Martins / STF / Divulgação

No Brasil, o passado nunca passa. Ele se reapresenta com nova fantasia, mas com o mesmo enredo: um presidente acusado de tentar subverter a democracia acaba atrás das grades — ou, no caso mais recente, trancado em casa com tornozeleira no tornozelo e um ministro do Supremo no cangote.

A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro decretada por Alexandre de Moraes é, do ponto de vista legal, difícil de contestar. Havia medidas cautelares em vigor, e Bolsonaro as descumpriu. Disse que não usaria redes sociais e usou. Disse que não se manifestaria sobre os inquéritos e se manifestou. Disse que não incitaria apoiadores e incitou. É um ex-deputado de 28 anos de carreira, ex-presidente da República. Não dá pra alegar ignorância, só estratégia.

O problema, como quase sempre no Brasil, não está na letra fria da lei, mas na temperatura com que ela é aplicada. Por que agora? Por que assim? Por que só ele? O que, exatamente, configura obstrução de Justiça: postar um vídeo? Falar numa live? Ou permitir que o filho poste uma foto com a legenda “sigam meu pai”?

A decisão de Moraes é juridicamente plausível, mas politicamente inflamável. Ela pode ser lida como uma medida de contenção democrática ou como um gesto autoritário travestido de zelo institucional. Depende do viés. Nas redes, a esquerda celebra como se Moraes fosse um semideus enquanto bolsonaristas esperneiam como se o Brasil tivesse virado a Venezuela. Nenhuma das duas coisas é verdade. O que existe é um Judiciário hipertrofiado, um Legislativo acovardado e um ex-presidente que flerta com a instabilidade como método.

A pergunta que fica é: a Justiça está combatendo um inimigo da democracia ou se tornando ela própria um instrumento de exceção? Bolsonaro merece punição. Mas a democracia também merece equilíbrio. O risco, como quase sempre por aqui, é que tudo acabe em pizza pelos desmandos de um judiciário autoritário. E que, ao fim de mais uma operação de salvamento institucional, o país acorde como sempre: dividido, exausto e à beira do próximo colapso, só esperando o próximo salvador da pátria.