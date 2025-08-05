Ministro do Supremo ou supremo ministro?

No Brasil, o passado nunca passa. Ele se reapresenta com nova fantasia, mas com o mesmo enredo: um presidente acusado de tentar subverter a democracia acaba atrás das grades — ou, no caso mais recente, trancado em casa com tornozeleira no tornozelo e um ministro do Supremo no cangote.
A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro decretada por Alexandre de Moraes é, do ponto de vista legal, difícil de contestar. Havia medidas cautelares em vigor, e Bolsonaro as descumpriu. Disse que não usaria redes sociais e usou. Disse que não se manifestaria sobre os inquéritos e se manifestou. Disse que não incitaria apoiadores e incitou. É um ex-deputado de 28 anos de carreira, ex-presidente da República. Não dá pra alegar ignorância, só estratégia.
O problema, como quase sempre no Brasil, não está na letra fria da lei, mas na temperatura com que ela é aplicada. Por que agora? Por que assim? Por que só ele? O que, exatamente, configura obstrução de Justiça: postar um vídeo? Falar numa live? Ou permitir que o filho poste uma foto com a legenda “sigam meu pai”?
A decisão de Moraes é juridicamente plausível, mas politicamente inflamável. Ela pode ser lida como uma medida de contenção democrática ou como um gesto autoritário travestido de zelo institucional. Depende do viés. Nas redes, a esquerda celebra como se Moraes fosse um semideus enquanto bolsonaristas esperneiam como se o Brasil tivesse virado a Venezuela. Nenhuma das duas coisas é verdade. O que existe é um Judiciário hipertrofiado, um Legislativo acovardado e um ex-presidente que flerta com a instabilidade como método.
A comparação com outros ex-presidentes é inevitável. Sarney nunca foi preso. Temer foi, mas ficou menos de uma semana. Lula passou mais de 500 dias na cadeia e hoje é presidente. Collor sofreu impeachment, depois foi inocentado, depois foi preso de novo. Dilma caiu, mas jamais respondeu criminalmente. Bolsonaro agora está em prisão domiciliar por violar restrições impostas pelo STF. De todos os presidentes que esta triste República teve desde a redemocratização, apenas Fernando Henrique e Sarney atravessaram o Alvorada sem tornozeleira e sem algema.
A pergunta que fica é: a Justiça está combatendo um inimigo da democracia ou se tornando ela própria um instrumento de exceção? Bolsonaro merece punição. Mas a democracia também merece equilíbrio. O risco, como quase sempre por aqui, é que tudo acabe em pizza pelos desmandos de um judiciário autoritário. E que, ao fim de mais uma operação de salvamento institucional, o país acorde como sempre: dividido, exausto e à beira do próximo colapso, só esperando o próximo salvador da pátria.
Spoiler: ele não virá, porque ele não existe.