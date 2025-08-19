Gabriel Sant'Ana Wainer

Gabriel Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Unidade
Opinião

Israel existe porque se lembra

O trauma do 7 de outubro escancarou o que já se sabia: a vida no país é feita de sobrevivência, mas também de memória

Gabriel Sant'Ana Wainer

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS