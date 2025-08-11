Infância vendida por engajamento

O youtuber paranaense Felca no vídeo "Adultização", postado no último dia 6. Youtube / Reprodução

Impressiona como o vídeo de 50 minutos publicado pelo criador de conteúdo digital Felca conseguiu vocalizar um incômodo que muita gente já sentia, mas não conseguia traduzir. Em poucos dias foram mais de 20 milhões de visualizações, um número que não se alcança com sorte ou algoritmo, mas com a coragem de tocar em um assunto que a maioria prefere ignorar: a adultização infantil. E Felca não apenas falou sobre isso, mas deu nomes, mostrou casos e revelou a engrenagem por trás dessa exposição precoce, muitas vezes disfarçada de “diversão” ou “conteúdo fofo”.

O trabalho do Felca mostrou que a internet, para o bem ou para o mal, tem o poder de pautar o país. O vídeo foi tão impactante que já provocou reação política: em Brasília, o presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou que vai priorizar projetos contra a adultização infantil nas redes. É quase um milagre: um criador independente no YouTube movendo a agenda legislativa na mesma velocidade que um escândalo de corrupção ou uma crise econômica. Isso revela duas coisas: a força e a importância das redes, que às vezes esquecemos de reconhecer, e a fragilidade de um parlamento que só se mexe quando a opinião pública explode.

O desafio agora é não deixar essa comoção evaporar. Lei se faz com texto, mas se sustenta com fiscalização e isso implica confrontar interesses milionários de empresas e influenciadores. Se o Congresso tiver coragem de manter o tema vivo, talvez este seja um daqueles raros casos em que a internet não foi só barulho, mas mudança de fato.

Mas a denúncia do Felca também escancara uma tragédia cultural: vivemos em um país cheio de gente brilhante criando conteúdo inteligente, criativo, educativo e inspirador. Há canais que ensinam história melhor que muitos livros, artistas independentes produzindo verdadeiras obras audiovisuais, jornalismo investigativo de primeira. E, ainda assim, o que mais vira ídolo, o que mais gera dinheiro e milhões de seguidores, é gente rasa, baixa, vendendo material que apodrece o cérebro e distorce qualquer noção de limite. O público premia isso e, quando alguém critica, sempre há quem defenda a superficialidade perigosa em nome da “diversão”.

Importante lembrar que essa não é uma distorção inventada pela internet. Nos anos 90, a TV aberta também sexualizava crianças em horário nobre. A diferença é que a televisão é mais fácil de fiscalizar, tanto que esse tipo de prática desapareceu até mesmo dos canais fechados. Nas redes sociais, a lógica é oposta. Não há barreiras claras e, na maioria das vezes, a regulação se limita à boa vontade das próprias plataformas. É aí que entra a discussão inevitável: como regulamentar sem ferir a liberdade das pessoas? Não se trata de censura, mas de criar regras claras que permitam responsabilizar, de forma rápida e objetiva, quem lucra com conteúdo imoral. O mesmo nível de fiscalização que já existe para rádio e TV, adaptado ao alcance e à velocidade da internet. E eu não estou falando aqui de opinião, mas sim de quem comete crime para lucrar.