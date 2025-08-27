Entre Getúlio e Trump, Lula faz campanha

Lula falou diante de seus 38 ministros. Marcelo Camargo / Agência Brasil

A cena de ontem no Palácio do Planalto foi quase litúrgica. Lula, diante de seus 38 ministros, resolveu ler em voz alta um trecho de uma carta de Getúlio Vargas, escrita em 1950, na qual o “pai dos pobres” — o original, e não ele prórpio — previa pressões internacionais, ataques da elite local, desgaste insuportável e até a possibilidade de não concluir o mandato. Setenta e um cinco depois, um presidente brasileiro recita esse texto não como memória histórica, mas como se fosse roteiro de campanha eleitoral.

É simbólico, e também perturbador. O Brasil atravessa uma das crises mais concretas dos últimos anos com o tarifaço de Donald Trump, que ameaça diretamente setores inteiros da economia, e o presidente acha por bem vestir o figurino de Getúlio, evocar o fantasma da soberania ameaçada e anunciar, em tom quase messiânico, o que todo mundo já sabe: que concorrerá de novo em 2026. O que era para ser uma reunião de trabalho virou palanque histórico com muito pouco plano de ação, e muita autoimagem.

Na mesma toada, Lula cobrou lealdade dos ministros do União Brasil e do Progressistas — partidos que já se aconchegam na oposição, mas mantêm quatro cadeiras no governo. O constrangimento foi generalizado: ministros cobrados na frente dos colegas, e minutos depois obrigados a posar para fotos com bonés azuis estampados com a frase “O Brasil é dos brasileiros”, numa réplica grotesca do boné vermelho de Donald Trump, que ostenta o “Make America Great Again” trumpista. Um governo que exige fidelidade na bronca e entrega adereço de brinde na foto.

É claro que há paralelos possíveis entre Getúlio e Lula. Ambos enfrentaram resistências externas, elites hostis e uma direita disposta a qualquer coisa. Mas é também um disparate: Getúlio terminou o jogo com um tiro no peito; Lula, a dois meses de completar 80 anos, sinaliza que pretende buscar o quarto mandato. Se há alguma semelhança, é a insistência em transformar a política brasileira num duelo simbólico entre salvadores da pátria e inimigos externos que giram em torno da própria figura, e não do país.

