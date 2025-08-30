Entre a sentença e o futuro

Ex-presidente e outros sete réus são acusados de integrar o núcleo crucial da trama golpista. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Há semanas em que a História resolve bater à porta. A próxima será uma dessas.

O STF começa a julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro na terça-feira (2) e seja qual for o desfecho deste julgamento, o Brasil poderá enfim virar uma das páginas mais tristes, longas e cansativas da sua biografia.

É difícil exagerar no peso desse momento. Em pouco mais de três décadas de democracia, somamos dois impeachments, três presidentes presos e, ao que tudo indica, caminhamos para assistir ao quarto. É a fotografia devastadora de uma democracia adolescente que não aprendeu a amadurecer porque aqui, ao invés de instituições sólidas, preferimos messias de barro. E todo messias de barro, cedo ou tarde, desmorona.

O país que prometia estabilidade após a redemocratização nunca conseguiu escapar da própria sina: políticos messiânicos, incapazes de pensar para além de si mesmos, arrastaram a sociedade para becos sem saída. Não à toa seguimos paralisados, vivendo mais de escândalos do que de projetos.

Crimes exigem resposta e essa resposta só pode vir dentro da lei. A Justiça — com “J” maiúsculo, mesmo — precisa ser implacável contra o crime. Precisa punir, mas nunca vingar. Bolsonaro é, sim, nitidamente culpado. E ainda assim merece um julgamento justo, com todos os direitos e prerrogativas assegurados a um ex-presidente, como Lula teve em Curitiba. Essa, talvez, seja a nossa melhor lição ao mundo: mostrar que até quem tentou agredir a democracia é protegido por ela.

A prestigiada The Economist escreveu, sobre o julgamento, que o Brasil dá ao mundo uma lição de democracia. É exagero. Nosso judiciário — com “j” minúsculo, mesmo — está longe de ser exemplo. Mas há uma verdade incômoda na análise da revista que é farol de muitos liberais. O golpe não falhou por falta de desejo, falhou por falta de competência. O que se tramou foi um assalto à Constituição.

Se houver algum resquício de decência em Bolsonaro, sua atitude, após a sentença, deve ser se afastar imediatamente da disputa eleitoral de 2026. Jamais repetir a fraude de 2018, quando Lula insistiu numa candidatura impossível para depois sacar da cartola um nome sem lastro político ou popular. O Brasil não vai suportar repetir mais essa página infeliz da nossa história.

Chegamos até aqui arrastando correntes. Talvez o julgamento seja a chave para arrebentá-las, talvez seja só mais um episódio da mesma novela. Mas há uma fresta de esperança: ao enterrar de vez esse capítulo tenebroso e interminável da nossa história, talvez, quem sabe, de repente, se calhar, possamos finalmente escrever páginas menos sórdidas e mais dignas que tratem da nação e de sua gente, e não de megalomaníacos.