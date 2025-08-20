Em Tel Aviv se grita, mas se escuta. No Brasil, só sobra o grito

A democracia daqui se expressa justamente nessa cacofonia de opiniões, nas manifestações que lotam Tel Aviv. GIL COHEN-MAGEN / AFP

Uma das experiências mais reveladoras desta viagem a Israel foi estar frente a frente, no mesmo dia, com dois jornalistas que representam polos opostos do debate público daqui. Amit Segal, talvez o mais influente comentarista político da direita israelense, e Ilana Dayan, referência absoluta do jornalismo crítico e liberal. É como se eu tivesse ouvido, em poucas horas, as vozes de antagonistas que raramente se cruzam — mas que, paradoxalmente, ajudam a desenhar um mesmo retrato de uma sociedade em guerra.

Segal analisa tudo pela régua pragmática da segurança. Em sua leitura, o eixo político de Israel não é econômico, como em quase todo o mundo, mas militar: direita é quem defende firmeza contra os inimigos, esquerda é quem aposta em concessões. Para ele, eliminar o Hamas como regime, redefinir fronteiras e evitar qualquer vulnerabilidade é o caminho. Netanyahu, mesmo desgastado, permanece inevitável porque encarna essa promessa de segurança que o eleitor israelense exige.

Dayan, em contraste, coloca no centro da crise os reféns. Para ela, Israel não tem futuro se não trouxer de volta até o último dos sequestrados. Essa é a linha moral que define a guerra: não é apenas sobre destruir o inimigo, mas sobre salvar vidas. E, ao contrário de Segal, vê em Netanyahu alguém que prolonga o conflito por conveniência política, um líder interessado em preservar o poder, não em resolver a tragédia nacional.

As divergências são claras. Segal acredita que o Hamas pode ser derrotado por completo; Dayan insiste que isso é impossível, porque sempre haverá um túnel, uma Kalashnikov, uma nova célula. Segal descarta a Autoridade Palestina como corrupta e antissemita; Dayan admite seus defeitos, mas reconhece nela uma engrenagem de cooperação que já trouxe relativa estabilidade à Cisjordânia, mesmo com os assentamentos.

Mas o que impressiona é que, apesar das diferenças abismais, há pontos de convergência. Ambos enxergam o Catar como um ator manipulador que financia o Hamas e compra influência política e acadêmica em todo o mundo. Ambos sabem que a sociedade israelense está exausta e profundamente ferida, que não há país que suporte indefinidamente uma guerra sem horizonte. Ambos reconhecem, cada um a seu modo, que a democracia daqui se expressa justamente nessa cacofonia de opiniões, nas manifestações que lotam Tel Aviv, no debate que não é calado nem mesmo quando as sirenes ainda soam e os foguetes ainda caem.

E é aqui que a comparação com o Brasil se torna inevitável. No nosso país, a polarização política se transformou em muralha: esquerda e direita parecem incapazes de compartilhar o mesmo espaço, quanto mais reconhecer algum ponto de concordância. Conversar entre campos políticos opostos virou um insuportável tabu. O resultado é um ambiente em que a discordância se converte em inimizade e onde o debate público é substituído por uma disputa para ver quem consegue gritar mais alto.

Israel, mergulhado em trauma, luto e medo existencial, mostra algo diferente. Aqui, mesmo sob bombas, a divergência não destrói a convivência democrática, pelo contrário: é justamente no embate de visões tão distintas que se encontra uma forma de resiliência nacional. É essa capacidade de conviver com o contraditório que mantém o país de pé, muito mais do que os muros, as armas ou as fronteiras.