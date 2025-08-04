Chantagem com cara de protesto

Em Porto Alegre, grupo pedia anistia a Bolsonaro. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Houve um tempo em que protestar contra o Supremo era sinônimo de enfrentamento corajoso ao poder. Hoje, virou ato contínuo de defesa de interesses particulares. No domingo (3), milhares de manifestantes foram às ruas do Brasil inteiro bradar contra Alexandre de Moraes, contra o STF, contra o sistema — tudo isso em nome de uma tal “liberdade”. Mas a pergunta que ninguém parece disposto a fazer é: liberdade de quem?

Jair Bolsonaro agradeceu nas redes sociais pelo apoio à “nossa liberdade”. A frase, carregada de ambiguidade, é a confissão mais clara de que se trata de uma campanha de autopreservação. Não é pela liberdade do povo. É pela liberdade dele, da família dele, dos filhos dele, da reputação dele. Do sigilo das suas joias, da impunidade das suas rachadinhas, da proteção aos seus aliados. O nome disso é populismo. E o populismo é mestre em fazer parecer que está lutando por um país inteiro, quando está, na verdade, cavando o próprio salvo-conduto.

Se você acha que ministros do Supremo estão cometendo abusos, ótimo. É seu direito. A Constituição prevê meios legais para responsabilizar ministros. O Senado Federal, por exemplo, pode julgar pedidos de impeachment. Mas a mesma Constituição que permite o impeachment de um ministro prevê também que quem decide sobre isso é o Senado. E o Senado, hoje, não vê motivo suficiente para acatar a denúncia. Você acha isso um absurdo? Perfeito. Faça campanha. Eleja senadores que pensem como você. Mas aceite que outras milhões de pessoas votarão em candidatos que pensam exatamente o contrário. Esse é o jogo democrático. O que não dá é para berrar que “o povo acordou”, como se fosse a sua bolha que definisse a vontade nacional.

Mais patético ainda é ver cartazes pedindo ajuda ao Trump. Como se a democracia brasileira fosse uma colônia em apuros esperando resgate americano. Isso não é patriotismo. É subserviência. É transformar política em seita, e seita em performance. É usar as instituições como escada para ambições pessoais e a Constituição como papel de embrulho para embates de ocasião.

E por falar em performance, não passou despercebida a enxurrada de bandeiras de Israel nas manifestações. Não por solidariedade ao povo israelense. Não para debater os horrores do 7 de outubro, o antissemitismo, a guerra em Gaza. Mas para transformar Israel em símbolo ideológico, em fantasia identitária, em fetiche político. Israel virou figurino. E isso é profundamente desonesto com a complexidade daquela sociedade. Israel não é extensão da direita brasileira. É um país com vozes múltiplas, com tensões reais, com um debate interno feroz. Quando você reduz tudo isso a uma imagem para selfie com camisa verde e amarela, você sequestra um símbolo. E quando um símbolo é sequestrado, perde-se a chance de discutir de verdade o que ele representa.

O mais irônico é que boa parte dos que hoje gritam contra os “abusos do Supremo” foram os mesmos que enterraram a única chance real de passar esse STF a limpo: a CPI da Lava-Toga. E quem articulou pessoalmente o fim da CPI foi Jair Bolsonaro. Ligou, pressionou, implorou para que senadores retirassem assinaturas. Tudo para proteger o filho Flávio, enrolado com a tal fábrica de chocolates. Ou seja, quando podiam agir por dentro das regras, escolheram o silêncio. Agora, que as regras atrapalham seus planos, gritam por justiça. Mas não é justiça. É chantagem travestida de indignação.