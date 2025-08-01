Gabriel Sant'Ana Wainer

Gabriel Wainer

Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

EUA e Brasil
Opinião

Castigo em dólar e humilhação

O tarifaço e a sanção ao ministro Alexandre de Moraes são arma política de um presidente tão autoritário quanto aqueles que ele finge combater.

Gabriel Sant'Ana Wainer

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS