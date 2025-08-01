Castigo em dólar e humilhação

O texto que oficializa o tarifaço diz que o objetivo é proteger a liberdade de expressão, punir censores e responsabilizar violadores de direitos humanos. Sergio Lima,ANNA MONEYMAKER,Marina Ramos,Antonio Augusto / AFP,GETTY IMAGES NORTH AMERICA,C?mara dos Deputados,STF

O Brasil virou o país mais taxado do mundo pelos americanos. Não foi o Irã, não foi a Síria, não foi a Venezuela. Foi o Brasil, a pátria do Pix, do “agro é pop, agro é tudo”, da jabuticaba institucional. O decreto assinado por Donald Trump aumenta para 50% as tarifas sobre produtos que compõem mais de 40% da nossa receita com exportações, e não tem nem o pudor de fingir que é por razões econômicas. É um ato político, uma humilhação com carimbo e firma reconhecida.

O texto que oficializa o tarifaço diz que o objetivo é proteger a liberdade de expressão, punir censores e responsabilizar violadores de direitos humanos. Em português claro: Trump está dizendo que viramos uma republiqueta autoritária.

Enquanto Lula subestimava a ameaça, ironizava Trump na imprensa e apostava no “vai que cola”, o Brasil afundava na irrelevância internacional. Agora, corre atrás do prejuízo com uma diplomacia mambembe, tentando apagar o incêndio. Um incêndio provocado, em parte, pela indigência intelectual daquele que se julga o filho mais brilhante do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, a conta chegou e não dá pra parcelar.

E como se não bastasse o desastre econômico, também veio o vexame diplomático. Pela primeira vez na história, um ministro do Supremo Tribunal Federal foi sancionado por supostamente violar liberdades democráticas. Alexandre de Moraes agora integra a lista da Lei Magnitsky, ao lado de traficantes, ditadores sanguinários e chefes de organizações criminosas. O Brasil entrou no mapa das autocracias não por acidente, mas por incompetência da diplomacia oficial, que abriu espaço para que o neto de um ditador e o filho de um tentante gerenciassem a interlocução com Washington.

Por lá, o covarde comemorou chorando e tomando um sorvete, encenando aquela simplicidade forçada do pão com leite condensado. Com sorriso no rosto, lágrimas nos olhos e a cabeça em outro planeta, o auto-exilado da República — que vive para provocar crises —, dessa vez, não foi impedido nem pela sua excruciante incompetência. O Brasil é hoje um país punido por seus aliados, sabotado por seus próprios filhos e conduzido por um governo que só descobre a gravidade dos fatos quando já é tarde demais.

O tarifaço e a sanção ao ministro não são fruto de princípios elevados nem de defesa global das liberdades. São arma política de um presidente tão autoritário quanto aqueles que ele finge combater. Trump não é o mocinho dessa história, é só mais um personagem numa guerra de vaidades, com motivações eleitorais e gosto por revanche. Mas a diferença é que, do lado de cá, temos um governo que subestimou a crise e uma oposição que trabalha dia e noite para piorá-la.