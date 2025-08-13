Briga política com EUA vira carnê parcelado pra nós

Para bancar isso, o ministro Fernando Haddad já adiantou que será aberto um crédito extraordinário. TON MOLINA / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Nesta terça-feira (12), o governo anunciou que vai apresentar um plano de socorro aos setores atingidos pelo tarifaço americano. É um pacote dividido em três frentes: linhas de crédito, benefícios tributários e compras governamentais. A contrapartida é a manutenção dos empregos.

O custo total? Trinta bilhões de reais. Para bancar isso, o ministro Fernando Haddad já adiantou que será aberto um crédito extraordinário. Traduzindo do economês: é uma autorização extra para gastar dinheiro público que não estava previsto no orçamento original. Pela lei, esse tipo de gasto pode ser financiado mesmo sem recursos guardados e não conta para o teto de gastos, embora pese na meta fiscal. É como usar o cheque especial do Estado.

A questão é que, até outro dia, o governo justificava aumento de impostos com a desculpa de que precisava fechar as contas. O famigerado IOF era, segundo o próprio Planalto, indispensável para arrecadar mais. Agora, com a urgência criada pelo tarifaço, o discurso muda: pode-se recorrer a reservas, cortar outros gastos ou aumentar a dívida. É claro que a terceira opção vai prevalecer. Em outras palavras, o governo pega dinheiro emprestado agora, e nós, contribuintes, pagamos depois.

A crítica aqui não é contra a necessidade de agir. Era inevitável que o Planalto buscasse conter os danos de uma medida que atinge exportadores, indústrias e empregos. O ponto central é outro: nada disso precisava estar acontecendo. Do ponto de vista econômico, o tarifaço de Donald Trump não se sustenta. A balança comercial Brasil–EUA é superavitária para eles, e esse é um consenso raro entre economistas de todas as correntes. Sobram apenas motivações político-ideológicas para uma medida que prejudica inclusive os próprios americanos, que já enfrentam inflação alta.

No fim, temos um roteiro previsível: uma disputa ideológica vira briga comercial; a briga comercial vira problema fiscal; o problema fiscal vira dívida; e a dívida vira nossa. O tarifaço pesa no caixa das empresas, no orçamento do governo e, inevitavelmente, no bolso de cada brasileiro. Não é questão de “se” a conta chega, é só de “quando” e “quanto”.