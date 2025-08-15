Bolsonaro no banco, Vaccari na praia

Jair Bolsonaro (E), em foto de 2025, e João Vaccari Neto (D), em imagem registrada em 2016. Rosinei Coutinho/STF e Luís Macêdo/Câmara dos Deputados / Divulgação

Estamos vivendo um momento na vida pública brasileira em que a Justiça se dá ao luxo de interpretar o tempo à sua maneira. Quando quer, é ágil como um raio: o julgamento de Jair Bolsonaro e de seus aliados no núcleo da tentativa de golpe já tem data, hora e roteiro definidos com precisão quase militar. Bolsonaro deve, sim, responder pelo que fez, e a sociedade tem o direito de ver esse capítulo encerrado com responsabilidade e transparência.

Mas, no mesmo dia em que essa engrenagem se mostrou eficiente, a máquina judiciária também girou no sentido oposto, como se estivesse empenhada em minar a própria credibilidade. O ministro Dias Toffoli decidiu anular todas as provas e processos contra João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT, na Operação Lava-Jato. Não foi um detalhe processual, não foi uma atenuação de pena. Foi a anulação total, com a canetada de que houve conluio entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores. O efeito é devastador: as provas que existem deixam de existir e a narrativa se reescreve com mais um “descondenado”, não um inocentado.

Não é a primeira vez. Toffoli vem, há meses, transformando sentenças consolidadas em pó, beneficiando réus confessos, delatores premiados, empresários que devolveram bilhões aos cofres públicos e políticos que se locupletaram com nosso dinheiro. É como se a Lava-Jato fosse um arquivo corrompido no computador da República: basta apertar “delete” e fingir que nada aconteceu.

E aqui é preciso fazer a ressalva que toda crítica honesta deve fazer: a Justiça é indispensável. É ela que, em teoria, protege o cidadão do arbítrio, que garante que os poderosos também respondam por seus atos, que preserva o fio tênue da democracia. Mas como acreditar numa Justiça que parece ter dois relógios, um que acelera para uns, outro que congela ou até retrocede para outros?

O que se constrói, dia após dia, é um cenário de descrença crônica. Quando a Justiça age rápido e com rigor contra Bolsonaro, parte do país aplaude, outra parte vê perseguição. Quando a Justiça derruba, com a mesma rapidez ou até maior, condenações da Lava-Jato, parte do país aplaude, outra vê impunidade. No fim, todos saem com a mesma sensação: as regras mudam conforme o personagem da vez.

Num país em que o Supremo Tribunal Federal ocupa cada vez mais o centro da arena política, decisões assim não são neutras nem na forma, nem no efeito. Elas moldam o presente, reescrevem o passado e, pior, plantam no futuro a ideia perigosa de que a verdade é maleável desde que se tenha bons advogados, bons contatos e o ministro certo na hora certa.