Formado em Jornalismo pela ESPM e em Publicidade pela FAAP, é comentarista da Rádio Gaúcha e tem o canal de YouTube RivoNews. Nascido em Porto Alegre, desde 2008 vive em São Paulo. E-mail: gabriel.wainer@rdgaucha.com.br

Criminalidade
Opinião

A paranoia de Eduardo Bolsonaro vai acabar com o Brasil

Diante de um episódio que exigiria equilíbrio, solidariedade e confiança nas instituições, o deputado fez exatamente o oposto

