A paranoia de Eduardo Bolsonaro vai acabar com o Brasil

No último fim de semana, os avós e a mãe dele foram feitos reféns por assaltantes em Resende. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Eduardo Bolsonaro já não cabe mais no noticiário policial. Não é exagero dizer que ele se tornou um caso de internação psiquiátrica.

O país acompanhou, no último fim de semana, a violência covarde contra os avós e a mãe dele, feitos reféns por assaltantes em Resende. Um crime brutal, angustiante, que mobilizou a Polícia Civil do Rio e expôs, mais uma vez, a escalada da criminalidade no Sul Fluminense.

Mas, diante de um episódio que exigiria equilíbrio, solidariedade e confiança nas instituições, Eduardo fez exatamente o oposto.

Das redes sociais — e de fora do Brasil — o deputado preferiu transformar o drama familiar em mais uma peça do seu delírio conspiratório. Não acusou ladrões, não esperou investigações, não se preocupou em proteger os próprios parentes. Apontou o dedo, com fúria alucinada, para Alexandre de Moraes e a Polícia Federal, insinuando que o assalto teria sido “mandado” pelo ministro do Supremo.

Se fosse apenas uma fala de bar, o diagnóstico seria de paranoia. Mas estamos falando de um deputado federal que usa sua visibilidade para incitar ódio contra a polícia e fazer ilações criminosas gravíssimas contra o Judiciário.

Eu insisto: até a mais conspiratória das teorias da conspiração precisa de um limite para ser minimamente crível. Moraes — a quem critico diuturnamente nesta coluna — ultrapassa, vira e mexe, os limites constitucionais do seu cargo. Mas daí a acreditar que o ministro teria mandado uma turba de criminosos cometer os crimes dos quais a família do deputado foi vítima já ultrapassa o mínimo de razoabilidade no debate sobre a Justiça brasileira.

O mais cruel é que, em meio ao sofrimento real dos idosos reféns, Eduardo encontrou espaço para se colocar como vítima. Reclamou do bloqueio das próprias contas bancárias, lamentou não ter como pagar seguranças privados e voltou a reviver a facada que seu pai levou em 2018, como se fosse roteiro de um melodrama eterno em que a família Bolsonaro nunca larga o papel principal.

A pergunta que fica é: até onde vai esse desvario?

Porque uma coisa é atacar instituições para ganhar cliques, outra é transformar o trauma da própria família em munição contra inimigos imaginários. Se a política brasileira já virou palco para personagens caricatos, Eduardo Bolsonaro ameaça inaugurar uma nova categoria: a da delinquência insana e perigosa.