Zambelli crê que não, mas vai ter que pagar

Antes da prisão, a deputada disse que estava colaborando com as autoridades italianas "por livre e espontânea vontade".

No país onde o capim come a vaca, cada novo dia é uma oportunidade para se surpreender negativamente. O Brasil já virou um laboratório de distopias tropicais, mas a desta terça-feira (29)… Carla Zambelli foi presa em Roma. A deputada armamentista, justiceira do Instagram, mártir do próprio roteiro e protagonista do bolsonarismo mais alucinado agora está sob custódia da justiça italiana.

A captura foi confirmada pelo nosso Ministério da Justiça. Dois meses depois de desaparecer do mapa, Zambelli foi encontrada em um bairro nobre da capital italiana, o Aurélio, a poucos passos do Vaticano. Ironia divina: quem vive de atacar instituições foi se esconder atrás de uma das mais antigas de todas.

Por lá, o aluguel de um apartamento modesto custa em torno de dois mil euros — cerca de 13 mil reais. Um tanto acima dos padrões de quem, há poucas semanas, pedia Pix aos seguidores porque os 46 mil reais mensais de salário como deputada não estavam sendo suficientes. É aquela velha máxima brasileira: todo dia de manhã saem de casa um malandro e um abobado — quando eles se encontram, sai negócio. Zambelli anda fazendo negócio demais com a boa-fé dos inocentes do Leblon que caem na sua conversa.

Agora, sua nova morada temporária atende pelo nome de Rebibbia — um dos maiores e mais conhecidos presídios da Itália, que já abrigou até o homem que tentou assassinar o Papa João Paulo II. Se a analogia parecer exagerada, pense no histórico: Zambelli não empunhou apenas uma arma, ela empunhou também a mentira, a teoria da conspiração, a violência política e o escárnio travestido de indignação patriótica.

Antes da prisão, a deputada gravou um vídeo. Disse, com a serenidade dos farsantes, que estava colaborando com as autoridades italianas “por livre e espontânea vontade”. Alegou que na Itália, ao contrário do Brasil, ainda existe justiça e democracia. Um comentário que deixaria a primeira-ministra Georgia Meloni sem saber se foi elogiada ou insultada.

Mas o ápice do delírio veio quando ela afirmou que, se for condenada — atenção para o condicionante —, não cumprirá pena no Brasil, e sim na Itália. Como se coubesse a ela decidir qualquer coisa. Como se a tentativa de sequestrar o Estado brasileiro não fosse suficiente, ela agora acredita que tem jurisdição também sobre Roma. E não tem. A jurisprudência é clara, pacífica, e o precedente de Henrique Pizzolatto, mensaleiro extraditado mesmo com cidadania italiana, mostra que o retorno é questão de tempo.