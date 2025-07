Trump, Tarcísio, Bolsonaro e o tribunal da conveniência

Trump declarou apoio a Bolsonaro em nota recheada de hipérboles. Brendan Smialowski / AFP

Donald Trump resolveu interromper momentaneamente sua guerra verbal com o resto do planeta para declarar apoio a Jair Bolsonaro. Numa nota recheada de hipérboles, como de costume, o presidente americano chamou de “perseguição política” o julgamento que o brasileiro enfrenta por planejar uma fraude institucional e tentar se manter no poder após perder as eleições. Disse ainda que Bolsonaro não é culpado de nada, exceto por “lutar por seu povo”.

É curioso ver Trump se posicionar assim, não apenas pelo conteúdo em si, mas porque, do ponto de vista estratégico, pouco lhe rende. Mas para populistas como ele, a solidariedade entre pares transcende fronteiras. A lealdade é mais simbólica do que pragmática. E, no caso de Bolsonaro, é também conveniente: ambos enfrentam a Justiça, ambos negam os fatos, ambos têm base radical que transforma qualquer acusação em medalha.

Mas a manifestação mais constrangedora veio de dentro de casa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas — aquele que se esforça para parecer um político técnico, racional, moderado — decidiu repetir a tese de Trump. Disse que Bolsonaro deveria ser julgado pelo povo. A frase, que parece republicana à primeira vista, é na verdade uma negação perigosa do próprio Estado de Direito. Quem deve ser julgado pelo povo é candidato. Quem comete crime, é julgado pela Justiça.

Aliás, já ouvimos essa história antes. Durante a Lava Jato, era esse o argumento da militância petista: que Lula não deveria ser julgado por tribunais, mas pelas urnas. Era uma falácia naquela época. Continua sendo agora. A diferença é que quem a repete hoje são os que outrora se diziam guardiões da moral pública.

É necessário criticar os excessos do Judiciário brasileiro. É dever de todo cidadão, sobretudo da imprensa. Somos o país da judicialização da política, das decisões monocráticas, dos superministros. Tudo isso está em debate, e deve estar. Mas uma coisa é o ativismo judicial, a corrupção do judiciário. Outra bem diferente é uma conspiração amadora que só não virou golpe porque seus articuladores eram inábeis demais. Se tivessem conseguido apoio das Forças Armadas ou do Congresso, talvez estivéssemos, hoje, vivendo outra realidade – não exatamente democrática.

Bolsonaro tem direito a um julgamento justo mas tem também o dever de prestar contas. Seus aliados deveriam se preocupar menos com a narrativa e mais com os fatos, que são abundantes. Defender o contraditório é saudável, defender a impunidade é cúmplice.