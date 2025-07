Tarcísio tenta governar enquanto Eduardo Bolsonaro lacra na gringa

Eduardo Bolsonaro, que resolveu acusar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de ter “subserviência servil às elites”. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

O bolsonarismo virou um condomínio em litígio. E, como todo condomínio que se preze, as brigas já não cabem mais na ata da reunião: elas vazam, viram meme e manchete. No centro da mais recente está Eduardo Bolsonaro, que resolveu acusar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de ter “subserviência servil às elites”. A frase, que parece saída de um comício estudantil dos anos 80, sequer combina com o histórico do deputado licenciado. O incômodo é claro: Tarcísio está se aproximando de empresários, negociando com setores institucionais, e o pior de tudo — na ótica dos canalhas —, dizendo que pretende dialogar diretamente com o governo americano para reduzir as tarifas impostas por Trump ao Brasil.

Ou seja: o deputado, que fugiu para os Estados Unidos e se diz patriota, está furioso porque o governador do estado mais rico do país não quer sacrificar sua indústria em nome de uma guerra política internacional. E é aí que o bolsonarismo mostra toda sua confusão: diz defender o Brasil, mas se incomoda quando alguém de fato governa.

O ataque do filho foi direto. Disse que quem “agrada a todos, desagrada a Deus”, e acusou Tarcísio de querer se descolar do bolsonarismo. O pai, Jair Bolsonaro, tentou remendar: afirmou que Eduardo, apesar dos 40 anos, “ainda não tem tanta maturidade”. Mas o desconforto ficou no ar. Ficou claro que Bolsonaro também vê com maus olhos a aproximação de Tarcísio com nomes como João Doria e empresários que sempre o criticaram.

Enquanto isso, longe dos palanques e das frases de efeito, a Câmara dos Deputados passou, sem alarde, uma PEC que abre um buraco de 12 bilhões no orçamento do ano que vem. O truque é velho: adiar por dez anos a inclusão de precatórios no cálculo da meta fiscal. Na prática, uma pedalada fiscal autorizada, só que agora ninguém mais chama assim. Nem governo, nem oposição. Está todo mundo de acordo. Afinal, o ano que vem é eleitoral.

E como se não bastasse tudo isso, ainda tem a celeuma do IOF. O governo Lula quis aumentar o imposto por decreto. O Congresso derrubou. O governo recorreu. O STF mandou os dois se acertarem. Sentaram ontem, não se acertaram. E agora a decisão sobre o tamanho do imposto vai caber a Alexandre de Moraes. Viramos um país tão cínico que quem decide o que cabe no bolso do brasileiro não é nem o Executivo, nem o Legislativo. É o Xandão.

E, nesse teatro de vaidades, o país segue sendo entregue, em silêncio, ao conchavo entre os que se dizem rivais. Enquanto a direita se esgana em público para definir quem traiu quem, a esquerda gasta à vontade, o Congresso finge que fiscaliza, e o Supremo arbitra tudo.