Subcolônia voluntária

Criticar Trump por ferir interesses brasileiros virou, de repente, coisa de “comunista”. Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Brasil tem muitas mazelas, mas poucas são tão autodestrutivas quanto o orgulho de ser submisso. A recente decisão do presidente americano, Donald Trump, de aplicar uma tarifa punitiva de 50% sobre produtos brasileiros deveria ter gerado um consenso mínimo: é uma medida hostil, desequilibrada, eleitoreira, que ataca diretamente a nossa economia, o agronegócio, a geração de empregos e a competitividade internacional do país.

Mas não. O que se viu foi um surto coletivo. Criticar Trump por ferir interesses brasileiros virou, de repente, coisa de “comunista”, “lulista”, “traidor da pátria”. E eu falo com conhecimento de causa — fui chamado de todos esses nomes depois de apontar o óbvio no meu comentário diário do Gaúcha Hoje, na Gaúcha: que o nacionalismo de certa ala política brasileira é tão frágil, tão dependente de heróis estrangeiros, que prefere ver o país penalizado a correr o risco de aparentar dar razão ao adversário interno. Diante desse cenário de insanidade institucional, até eu, que critico diuturnamente o governo, passei a ser “petista”.

Nesse teatro, a pátria é só pano de fundo.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que durante seu governo dizia ter “alinhamento automático” com os EUA, prestou continência à bandeira americana e fez campanha ativa por Trump em 2020, reagiu ao tarifaço com reverência. Disse que “admira e respeita os Estados Unidos”. E, segundo relatos, ainda tentou atuar nos bastidores como uma espécie de embaixador paralelo — não do Brasil, mas de si mesmo. Apanhou, agradeceu e correu pra ver se o carrasco mudava de ideia. Uma submissão ativa, performática, que ganharia contornos cômicos se não fosse tão patética.

Até o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que há poucos dias endossou as falas populistas de Trump sobre o Judiciário brasileiro, voltou à lucidez e admitiu que a medida americana terá impacto negativo direto na indústria paulista e defendeu que é preciso dialogar para reverter a decisão.

É preciso dizer com todas as letras: o fato de Lula ser o presidente não anula a necessidade de defender o Brasil. O combate político interno não pode justificar a conivência com agressões externas. E torcer pelo prejuízo nacional só pra ver o governo sangrar é mais do que sabotagem, é uma distorção moral, uma traição.