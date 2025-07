Quando a tragédia tem lado e a comoção tem dono

Edifícios danificados durante conflito em Tel Aviv. MENAHEM KAHANA / AFP

As Forças Armadas de Israel reconheceram, nesta semana, que mataram civis palestinos que estavam em filas de centros de distribuição de alimentos e outros mantimentos em Gaza. A admissão não foi resultado de uma denúncia internacional ou de uma pressão estrangeira: foi fruto de uma investigação conduzida pelas próprias autoridades israelenses. A constatação é grave e é justo que assim seja tratada. Foram ações mal executadas, com consequências trágicas, que devem, evidentemente, ser punidas de forma exemplar. Mas há camadas que precisam ser enfrentadas com honestidade.

Toda guerra é um fracasso. Uma derrota da política, da diplomacia, da razão e da esperança. É sempre triste, sempre trágico, sempre desumano. Mas essa guerra, em específico, carrega uma complexidade adicional: o fato de que o Hamas — organização terrorista sanguinária e antissemita que governa Gaza — se esconde deliberadamente entre os civis. Recusa o uso de fardas, camufla seus arsenais em escolas, hospitais e prédios residenciais, e transforma qualquer tentativa de resposta militar em uma armadilha emocional. Cada bomba israelense, mesmo que dirigida a um alvo legítimo, corre o risco de se tornar material de propaganda. E às vezes se torna. Por mais eficiente que seja a inteligência israelense, é difícil vencer um inimigo que usa mulheres e crianças como escudo humano.

A morte de civis nunca deve ser naturalizada. Nem de um lado, nem de outro. Mas tampouco pode ser tratada como se fosse consequência de estratégias simétricas. Israel, goste-se ou não de seu governo, é o país que autoriza a entrada de ajuda humanitária em Gaza. É quem permite o fornecimento de água, comida e remédios à população. É quem reconhece seus erros e os investiga publicamente. Do outro lado, o Hamas filma execuções e as transforma em conteúdo oficial das redes sociais dos idiotas do Ocidente que o defendem. Há, sim, uma diferença moral abismal e ignorá-la é uma escolha.

Mas parece que a imprensa ocidental anda cada vez mais confortável com essa escolha. Repercute com afinco cada tragédia humanitária em Gaza mas trata com um silêncio ensurdecedor outras atrocidades contemporâneas, como o sequestro sistemático de crianças ucranianas pela Rússia. Desde o início da guerra, milhares de menores de idade foram levados à força para o território russo, com o objetivo claro de reeducá-los à imagem e semelhança do regime de Putin. São levados a campos que, cinicamente, são chamados de “campos de bem-estar”, mas que, na prática, são centros de doutrinação violenta e apagamento identitário. Até a ineficiente e supérflua ONU já denunciou.

É claro que isso não significa isentar Israel de responsabilidade, nem normalizar os excessos de qualquer guerra. Significa apenas lembrar que há uma diferença gigantesca entre um exército de um país que pune seus próprios erros, um exército que sequestra crianças para moldá-las ao projeto de um tirano, e um grupo terrorista que transforma o sofrimento de inocentes em combustível para seu projeto de poder.

A tragédia do nosso tempo não é só a violência. É a seletividade da comoção — que tem nome, claro.