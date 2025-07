Onze facadas nas costas da nossa consciência

A pesquisadora Michele Prado, que há anos estuda a estrutura do extremismo digital e é uma guerreira solitária nessa trincheira, fala sobre isso com precisão cirúrgica: estamos diante de um processo de radicalização emocional, psicológica e ideológica. Jovens solitários, inseguros, desencaixados ou simplesmente entediados estão sendo recrutados como soldados de uma guerra imaginária contra o mundo, contra a escola, contra os próprios colegas. Contra a vida.

Ela encontra abrigo também onde não deveria: no discurso público, na universidade, na política, na imprensa, no “debate civilizado”. Foi o que vimos no caso recente de um professor universitário que disse, num post cheio de repulsa e veneno, que gostaria de ver a filha de Roberto Justus sendo guilhotinada. O que ele chamou de “piada”, qualquer pessoa com o mínimo de consciência chama de barbárie. E talvez o mais assustador nem tenha sido o post em si, mas o número de curtidas que recebeu. A quantidade de gente que se sentiu representada. Que achou engraçado. Que achou justo.