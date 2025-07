O Brasil no centro do nada

Brasil assumiu a presidência rotativa do Brics em janeiro. Ricardo Stuckert / Presidência da República

O Brasil se preparou para sediar um momento “histórico”. Era assim que o governo federal vinha tratando a cúpula do BRICS marcada para este fim de semana, no Rio de Janeiro. Mas antes mesmo do início oficial, o evento já parece ter sido derrotado pela realidade. A começar pela ausência de seus principais protagonistas.

Xi Jinping cancelou a vinda. Vladimir Putin, com um mandado de prisão internacional nas costas, só participa por vídeo. O resultado é uma cúpula sem líderes, sem consenso e sem foco. O Brasil se esforça para parecer anfitrião de um novo mundo multipolar, mas a festa acabou virando uma reunião de condomínio internacional em que ninguém quer assumir a sindicância.

Na prática, o encontro do BRICS virou palco apenas para os presidentes dos bancos dos países-membros e olhe lá. Entre eles, está a ex-presidente Dilma Rousseff, que comanda o Novo Banco de Desenvolvimento e tentou empurrar como prioridade a criação de um sistema de pagamentos alternativo ao dólar. A ideia agradava a Rússia, que tenta fugir das sanções, e à China, que há anos busca enfraquecer a hegemonia americana. Mas nem isso andou.

A proposta foi rechaçada nos bastidores por países como o próprio Brasil e a África do Sul, e deve ficar de fora do comunicado final da cúpula. Nem a pressão do eixo autoritário, nem o entusiasmo de Dilma foram suficientes para tirar a ideia do papel. No fim, ficou parecendo mais uma daquelas pautas de fórum estudantil do que uma iniciativa concreta de política econômica internacional.

E é nesse mesmo clima de simbolismo vazio que Lula assume, agora, a presidência do Mercosul. Outro bloco que respira por aparelhos e cuja grande promessa é o velho e cansado acordo de livre-comércio com a União Europeia. Acordo esse que está sendo negociado há mais de 20 anos, atravessou governos dos mais diversos espectros políticos e nunca saiu do papel. Os entraves seguem sendo os mesmos: questões ambientais, cotas agrícolas, insegurança jurídica e a falta de vontade política dos dois lados.

A diplomacia brasileira adora repetir que lidera o Sul Global. Mas não consegue fazer o BRICS caminhar junto nem destravar o Mercosul. Quer ser protagonista do mundo, mas não é capaz de entregar resultado nem dentro de casa. Os discursos são bonitos, os eventos são bem produzidos, os salões estão cheios de bandeiras e de intenções nobres. Mas, ao final, o que sobra é só isso: intenção.

Ninguém aguenta mais essa geopolítica de palco, com plateia esvaziada e roteiro repetido. O país precisa parar de se encantar com a própria retórica e começar a cobrar efetividade. Diante de tanto fracasso na tentativa de se impor globalmente, talvez fosse hora de olhar mais para dentro, para os dramas reais da economia, para as urgências da infraestrutura, para os gargalos da produtividade.