O bolsonarismo cruzou o Rubicão

Há muitos modos de trair a pátria. Uns o fazem sorrateiramente, no desvio de verbas, na venda de emendas, na construção de castelos com dinheiro público. Outros, mais ousados, preferem o escândalo: gritam contra as instituições, flertam com o autoritarismo, conspiram às claras. Mas poucos, pouquíssimos, ousaram ir tão longe quanto Eduardo Bolsonaro foi nesta semana.