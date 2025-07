Nem Bolsonaro, nem o STF podem passar impunes

Bolsonaro em depoimento ao STF em junho. Fellipe Sampaio / STF/Divulgação

O documento tem 517 páginas. Quase a extensão de Crime e Castigo, de Dostoiévski. E, guardadas as proporções, carrega o mesmo peso trágico e a mesma sensação de culpa difusa e inescapável que atravessa o clássico russo. Só que aqui, no Brasil de 2025, não se trata de ficção. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de Jair Bolsonaro e demais personagens por tentativa de golpe de Estado. A acusação é de que planejaram, formalizaram e estruturaram uma ruptura institucional com data, hora, decreto e alvos.

A lista de envolvidos inclui cinco generais, um almirante, um assessor e o próprio ex-presidente. Segundo a PGR, havia um plano concreto de anular o resultado das eleições, instaurar um estado de sítio, prender adversários políticos e sufocar a democracia por decreto. Não é narrativa, nem retórica. É um enredo documentado com provas, atas, rascunhos e vozes.

E como em toda boa tragédia, o protagonista tentou, dias antes do ato final, mudar o rumo da história. Jair Bolsonaro foi às redes sociais sugerir que a anistia aos “patriotas” do 8 de janeiro traria “paz para a economia”. Uma frase que deveria entrar pros anais da história como confissão. Porque nela, ele admite que o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil tem relação direta com os ataques à democracia. E sugere que o caminho para a retomada econômica é o perdão. Não o perdão jurídico, mas o perdão político, estratégico, conveniente.

É chantagem. É como se dissesse: ou me salvam, ou pagam caro. E a conta, convenhamos, já está sendo paga. Em reputação internacional, em perda de confiança, em fuga de investimentos e, principalmente, na normalização do absurdo. O Brasil virou um país em que se debate, com aparente naturalidade, se vale a pena punir ou não uma tentativa de golpe.

Mas é aqui que a crítica precisa se estender. Porque se Bolsonaro atua com cinismo, o Supremo Tribunal Federal tem flertado com a ambiguidade. Alexandre de Moraes, que conduziu as investigações com pulso firme, parece cada vez mais tentado a misturar justiça com vaidade, legalismo com espetáculo. Há inocentes úteis presos por tempo indefensável, penas desproporcionais aplicadas a quem quebrou vidraças mas jamais escreveu decreto algum. E o STF, que deveria ser o fiador da legalidade, tem se comportado, muitas vezes, como protagonista de um tribunal de exceção.

A pressa seletiva, os vazamentos, o tom professoral, o gosto pela ribalta: tudo isso mina a credibilidade do processo. E transforma o necessário julgamento do golpismo num teatro institucional. Num jogo de símbolos, onde se perde a substância. E o pior: num país polarizado como o nosso, quanto mais confusa a condução, mais forte se torna a narrativa de perseguição. Alexandre de Moraes parece ter esquecido que justiça mal conduzida vira munição para o discurso do inimigo.