Gilmar Mendes torna Lisboa capital do cinismo

Gilmar Mendes é o decano do STF. Carlos Humberto / SCO/STF / SCO/STF

Todo ano, no verão europeu, parte do alto escalão da República se desloca para Lisboa para participar do chamado "Fórum Jurídico de Lisboa", evento promovido pelo Instituto de Gilmar Mendes. É o “Gilmarpalooza”, como ironicamente ficou conhecido o convescote. Lá, entre palestras e jantares, ministros do STF, parlamentares, governadores, empresários e advogados se encontram para celebrar e discutir. O quê, exatamente? Não se sabe. Em teoria, o tema do ano é “o mundo em transformação”.

É curioso — e ao mesmo tempo deprimente — notar como tantos figurões do Executivo, do Legislativo e do Judiciário se sentem à vontade no palco europeu. Como se em Portugal fosse permitido tudo aquilo que, no Brasil, ainda se finge condenar. O evento serve café e impunidade. Trocam-se afagos, promessas e futuras sabatinas. Há ministros do Supremo que discursam para ministros de Estado, que depois jantam com senadores, que por sua vez negociam com advogados que litigam diante daqueles mesmos ministros.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, diante das críticas, lamentou que “as pessoas só veem o lado negativo das coisas”. Talvez ele se refira ao brunch com lobby, à troca de cartões entre julgadores e julgados, aos jantares com sabatinadores e sabatinados, aos painéis que reúnem quem decide e quem é decidido. Talvez ele queira que vejamos o lado positivo de um evento que mais parece um festival de articulações inconfessáveis. Talvez o problema seja mesmo o nosso mau humor cívico, essa mania desagradável de exigir decoro.

A promiscuidade institucional virou método e o vexame virou rotina. E a gente paga por parte da festa, claro. No ano passado, foram gastos mais de um R$ 1 milhão entre passagens e diárias custeadas com dinheiro público. A conta deste ano ainda não foi feita, mas pelo menos seis senadores tiveram suas expensas pagas pelo Senado.

Gilmar Mendes, claro, é o maestro da orquestra. Consegue a proeza de transformar um evento privado, com recursos opacos e interesses difusos, em um palco público de prestígio. É um juiz com poder de rei e com hábitos de anfitrião. Convida, media, intermedia.

E a República, submissa, comparece em peso.

O Brasil virou esse lugar em que um juiz supremo pode organizar, com pompa e circunstância, um festival de bastidores, onde todos sabem o que se negocia, mas ninguém diz o que se combina. E depois, quando voltam, fazem cara de seriedade para julgar, legislar ou governar.