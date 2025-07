Geopolítica do bate-boca

Em discurso no Chile, Lula disse que as eleições a cada quatro ou cinco anos não são mais suficientes para garantir a democracia. Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

Tem dias em que a geopolítica internacional se parece perigosamente com uma reunião de condomínio. Não falta quem grite, acuse, dramatize. Falta quem sente, ouça, negocie.

O ex-embaixador Rubens Barbosa, por exemplo, deu uma entrevista esta semana em que defende que o Brasil enfrente com mais firmeza a imposição de tarifas por parte do presidente Donald Trump. Acha, com razão, que não dá pra aceitar calado um ataque comercial travestido de discurso ideológico. Acha, mais ainda, que é papel do governo brasileiro reagir — mesmo que isso signifique tomar medidas duras contra os Estados Unidos. Citou o Vietnã como exemplo: se até um país comunista conseguiu negociar com Trump, por que nós, que sempre nos orgulhamos de nosso pragmatismo diplomático, não conseguimos?

Do outro lado do Atlântico, o tom é ainda mais alarmante. Bernd Lange, presidente da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu, afirmou que já se discute, em Bruxelas, a possibilidade de expulsar os Estados Unidos da Organização Mundial do Comércio. Isso mesmo: expulsar. Como se fosse viável. Como se fosse desejável. Como se houvesse futuro possível para a economia global sem um mínimo de regras comuns e instâncias de mediação internacional. Expulsar os Estados Unidos da OMC é o equivalente geopolítico a tirar a bola do jogo.

Mas se a Europa e os diplomatas brasileiros resolveram jogar gasolina no fogo, o presidente Lula parece ter preferido riscar o fósforo. Em um discurso absolutamente constrangedor no Chile, disse que as eleições a cada quatro ou cinco anos não são mais suficientes para garantir a democracia, e que o modelo liberal não tem dado conta dos desafios contemporâneos. Só faltou explicar qual seria, então, a alternativa. Mas é melhor não.

Não há problema em criticar a democracia, ela está longe de ser perfeita. Mas há um problema enorme em fazer isso como presidente da República, em outro país, diante de um chefe de Estado democraticamente eleito, e sem oferecer nada em troca além de frases de efeito. O resultado não é reflexão. É apenas desestabilização.

A política internacional está sendo sequestrada por uma geração de líderes que confundem coragem com brutalidade, firmeza com gritaria e estratégia com provocação. Ninguém quer mais ceder, ouvir, negociar. Todos parecem preferir vencer no grito, como se o mundo fosse uma timeline de rede social e não um organismo frágil, interdependente e em constante desequilíbrio.