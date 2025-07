Fala de Lula sobre juros expõe descompasso com a realidade

Lula revela o óbvio: talvez nunca tenha tido um problema com a taxa de juros em si. O incômodo era com quem estava aplicando o remédio. Quando o comando do Banco Central estava com um nome fora do círculo do governo, a Selic era um escândalo. Quando passa a ser alguém afinado com o Planalto, a mesma Selic vira um detalhe técnico. É a política monetária segundo o critério do companheirismo: se for do meu time, tá liberado.