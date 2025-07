Entre Trump e Lula, quem perde é você

Do lado bolsonarista, a soberania foi colocada à venda como parte de um acordo de delação informal com a extrema-direita global: vocês nos salvam da cadeia, nós entregamos a imagem do país. Do lado do governo, Lula aproveitou a deixa para vestir o figurino de estadista e reforçar seu personagem de liderança global — mesmo que, no fundo, tudo pareça mais marketing do que diplomacia.