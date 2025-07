Eduardo Bolsonaro no governo do RJ é a síntese da velha política

Eduardo é alvo de investigações e não tem qualquer experiência administrativa estadual. SAUL LOEB / AFP

No Brasil, o absurdo não tem fim, ele só ganha novas camadas, como um bolo de casamento de família disfuncional. Enquanto o Supremo Tribunal Federal avalia se Jair Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares — e se seria o caso de prendê-lo, retirar seu celular ou mandar ele fazer um detox de live, como uma boa democracia de fachada —, os bastidores da política fluminense nos brindam com mais uma cena tragicômica digna de Nelson Rodrigues.

O Rio de Janeiro cogita nomear Eduardo Bolsonaro, o 03, como secretário de Estado. O mesmo Eduardo que é alvo de investigações, que não tem qualquer experiência administrativa estadual, e cuja reputação nacional está em frangalhos. Mas, veja bem, se o pai está de tornozeleira, por que o filho não poderia estar de crachá?

O governador Cláudio Castro, conhecido por seu talento em equilibrar pratos sobre estacas finíssimas, agora tenta decidir entre a conveniência política e o vexame público. Há quem defenda que nomear Eduardo seria uma maneira de blindá-lo. Como se um cargo público servisse para escapar da Justiça, e não para servir ao cidadão. Como se a função de secretário fosse um abrigo anti-bombas para quem não quer responder pelo que fez.

Outros aliados mais sensatos — sempre tem um ou dois, escondidos num canto da sala — alertam que o governo já tem problemas demais para resolver. Não precisa adicionar uma granada ambulante com sobrenome Bolsonaro ao gabinete. Mas a pressão é grande, e o clã quer seu quinhão: se possível, com salário, foro privilegiado e vista pro rio Potomac.

Se for para agradar a família, talvez fosse mais eficaz criar a Secretaria de Teorias da Conspiração ou, quem sabe, o Instituto de Turismo Patriótico em Washington. Mas premiar o filho enquanto o pai se enrola com a Justiça é a síntese perfeita do nosso tempo: o poder usado não para transformar a realidade, mas para escapar dela.

E o mais irônico é lembrar que o mesmo grupo político que passou os últimos anos bradando contra o “toma lá, dá cá”, contra o “aparelhamento do Estado”, contra a “velha política”, agora trata cargo público como salvo-conduto. O discurso foi engolido pelo pragmatismo mais caricato: uma família em defesa fechada, o Estado como trincheira particular, e a opinião pública tratada como figurante. Ou melhor: como café com leite.