Do café ao STF, o Brasil apanhou de todos os lados

A retaliação americana foi oficializada. Donald Trump, como prometido, assinou o decreto que impõe tarifas de até 50% sobre centenas de produtos brasileiros — uma pancada dura que entra em vigor no dia 6 de agosto. A lista é extensa, mas traz também 700 exceções que não suavizam o baque. A nova taxa vai afetar produtos de todas as regiões do país, com impacto direto na economia dos estados e, consequentemente, do país.