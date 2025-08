Diplomacia de véspera nos coloca de joelhos

A verdade é que estamos diante de uma gestão desorientada. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Faltam quatro dias para que entre em vigor a sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Quatro dias. E, até agora, o governo Lula ainda não tem a menor ideia de como reagir.

Enquanto a indústria se desespera, o agronegócio entra em pânico e os exportadores não sabem a quem recorrer, o presidente da República diz que prefere esperar o “dia D” para anunciar alguma medida. Como se defender o Brasil fosse questão de timing espiritual. Como se a melhor estratégia fosse prender a respiração até o último minuto e torcer por um milagre. Ou um lapso de boa vontade de Donald Trump — o que, convenhamos, é mais improvável que o próprio milagre.

Uma comitiva de senadores brasileiros foi a Washington tentar reverter a decisão articulando como pode, negociando como dá, representando como deve. Enquanto isso, o governo federal tenta equilibrar-se em cima do muro, comunicando em notas vagas, declarações protocolares, entrevistas lavadas, como quem tenta parecer firme sem, de fato, dizer nada.

A verdade é que estamos diante de uma gestão desorientada. Fala em revides sem especificar quais. Grita “soberania” como se fosse mantra, mas age como se tivesse medo de tomar posição. E quando se diz preocupada com os interesses nacionais, soa mais como reação envergonhada do que como convicção estratégica, afinal, só resolveu conversar com os setores afetados nesta semana, depois que a crise já havia se transformado em vexame.

É um vexame que virou rotina.

O presidente, que adora dizer que “o Brasil voltou ao mundo”, parece incapaz de responder à altura a um ataque econômico direto. O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, faz malabarismos diplomáticos para evitar um verbo mais forte. E a área internacional do governo se cala como se nada estivesse acontecendo. O Itamaraty, outrora protagonista da política externa brasileira, hoje parece obcecado apenas com Gaza com quem não temos relação comercial e fica a mais de dez mil quilômetros de distância.

E enquanto a diplomacia dorme, o Brasil encolhe.