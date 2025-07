BRICS: uma grande família disfuncional

O BRICS chegou ao fim e deixou, como herança, um documento com cara de ata de reunião de condomínio: burocrático, morno e sem alma. A declaração final da cúpula , realizada no Rio, tenta parecer estratégica, mas soa apenas cautelosa — para não começar a semana chamando os outros de covardes. É como se tivesse sido redigida por uma inteligência artificial programada para evitar conflitos.

Sim, o Irã — recém-integrado ao grupo — se recusou a apoiar a existência do Estado de Israel. Isso não é uma diferença semântica nem uma divergência de ênfase. É uma posição política radical: o país insiste na tese de um único Estado palestino na região onde hoje está Israel. E isso, dito de forma simples, é a defesa da destruição do Estado judeu .

Enquanto o mundo — inclusive boa parte do mundo árabe — caminha a duras penas em direção à única solução viável para a paz no Oriente Médio, a dos dois Estados, o Irã ainda escolhe o caminho do delírio ideológico. E o BRICS fez o quê diante disso? Nada . Silêncio constrangido, ausência de menções, diplomacia de omissão.

Aliás, talvez o maior sintoma da perda de relevância do grupo tenha vindo de fora. O presidente americano Donald Trump já avisou que deve aplicar tarifas adicionais a países alinhados com as políticas do BRICS, seja lá o que isso quer dizer. É um gesto hostil? Sim. Mas também é um retrato de como o bloco vem sendo percebido: menos como um instrumento de reequilíbrio geopolítico e mais como um clube informal de confrarias ideológicas.