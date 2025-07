Bolsonaro quer repassar a fatura do golpismo

Mas eis que o próprio Jair Bolsonaro resolveu, neste fim de semana, acabar com a polêmica. Não foi a oposição, não foi a imprensa, não foi a esquerda. Foi ele. O ex-presidente disse, com todas as letras, que a anistia aos golpistas do 8 de janeiro traria “paz para a economia” e que a retomada da boa relação com os Estados Unidos dependia disso. Que a carta de Trump era mais sobre “liberdade” do que sobre economia. E que o Congresso brasileiro tem agora em mãos o poder de curar esse atrito comercial. Uma cura que, veja só, passaria por perdoar os ataques à democracia.