Bolsonaristas querem mais é que a pátria se exploda

Em vez de discutir as tarifas, Eduardo Bolsonaro atacou aliados do próprio campo político por não defenderem o “mito”. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Começou nesta segunda-feira (28) uma daquelas semanas que testam a maturidade de um país. Até a próxima sexta, o governo brasileiro precisa responder oficialmente às tarifas escandalosas impostas por Donald Trump sobre o aço e o alumínio nacionais. O impacto pode ser devastador para o agronegócio, para a balança comercial e, principalmente, para a imagem de um Brasil que se pretende soberano. Mas, antes de negociar com os Estados Unidos, parece que o Brasil precisa resolver um problema doméstico ainda mais constrangedor: a total incapacidade de falar com uma só voz.

Na última rodada da série tragicômica bolsonarista, Eduardo Bolsonaro, que se diz deputado federal, mas vive como um auto-exilado itinerante, resolveu subir mais um degrau na escada do servilismo. Em vez de discutir as tarifas ou defender o setor produtivo nacional, Eduardo fez o que tem feito de melhor: atacou aliados do próprio campo político por não defenderem o “mito”. Acusou os governadores Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior de cometer a heresia de condenar o tarifaço americano sem, ao mesmo tempo, bradar em defesa de seu pai.

A lógica é simples, embora patética: ou você protege Bolsonaro, ou você é um traidor. A pátria é secundária. O agronegócio, irrelevante. A diplomacia, um detalhe. O que importa mesmo é demonstrar fé incondicional ao patriarca e submissão religiosa à cartilha trumpista. Não há espaço para debate, apenas para provas públicas de fidelidade.

É o que tem se repetido no bolsonarismo desde que Trump impôs as tarifas: os aliados mais fanáticos transformaram o escândalo econômico em mais uma oportunidade para testar quem está pronto para beijar o anel. E, como em toda seita, o ritual de submissão precisa ser público. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, resolveu ir além: declarou abertamente, com todas as letras, no último sábado, que Donald Trump é seu chefe. Assim mesmo, sem rodeios, sem metáforas, sem um pingo de vergonha.

A cena foi tão grotesca quanto reveladora. O deputado, que sempre se orgulhou de ser o "03" do clã, agora se porta como "número 2" de um governo estrangeiro. É um nível de submissão servil que nem o próprio Jair Bolsonaro — aquele que já prestou continência à bandeira americana — ousou atingir. Eduardo, com zelo inédito, conseguiu ser mais sabujo do que o próprio pai.

E o mais grave nem é o espetáculo em si, mas o que ele revela. Porque o nacionalismo bolsonarista, tão apregoado em tempos de campanha, derrete diante da primeira oportunidade de agradar Washington. Quando chega a hora de escolher entre o Brasil e Trump, eles escolhem o Trump. Quando precisam decidir entre defender o setor produtivo nacional ou manter o discurso de perseguição política, escolhem o papel de vítima. Quando a escolha é entre proteger o país ou proteger o pai, a escolha é sempre pelo pai.

É o desmonte do nacionalismo de fachada. A máscara caiu, se é que algum dia esteve colocada com firmeza. O bolsonarismo nunca foi um projeto de país. Sempre foi um projeto de culto. E, como todo culto, exige sacrifício. Mesmo que o sacrifício seja a economia nacional e a vida de mais de 200 milhões de pessoas.