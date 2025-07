Banco Central na mira do balcão

Pela proposta, o presidente do Banco Central poderá ser convocado pelo Parlamento para prestar esclarecimentos. Marcello Casal Jr / Agência Brasil/EBC

O Congresso Nacional parece ter descoberto, recentemente, uma obsessão em comum com o governo: o Banco Central. Depois de meses de críticas, comissões e discursos inflamados, a mais recente investida é uma PEC patrocinada pelo deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, que visa ampliar o poder da Câmara e do Senado sobre o presidente da autoridade monetária.

Não é pouca coisa. Pela proposta, o presidente do Banco Central poderá ser convocado pelo Parlamento para prestar esclarecimentos — o que, até aqui, não é absurdo — mas, se não responder ou se as informações forem consideradas falsas, o texto prevê que isso seja tratado como crime de responsabilidade. Sim, crime de responsabilidade. O mesmo tipo de infração que pode derrubar um presidente da República.

O deputado defende o projeto dizendo que não quer enfraquecer a autonomia do Banco Central. Muito pelo contrário: ele afirma que é possível ser autônomo e transparente ao mesmo tempo. E aqui, por mais contraditório que soe, há um ponto razoável. O Banco Central, afinal, não é uma entidade mística. Não opera acima da sociedade. Não deveria funcionar como oráculo, cujas decisões emanam de uma planilha oculta, inacessível, irretratável. É absolutamente legítimo que o Parlamento, que representa — ou deveria representar — a população, queira entender os critérios técnicos que embasam uma taxa de juros de 15% e não de 12%, como o próprio deputado questiona.

Mas uma coisa é transparência. Outra coisa é revanchismo. A proposta, do jeito que está, tem muito mais cheiro de instrumento de intimidação do que de controle técnico. Na prática, ela coloca o presidente do Banco Central sob vigilância política constante. Transforma decisões técnicas, muitas vezes impopulares, porém necessárias, em munição para a guerrilha retórica de parlamentares que, mais do que esclarecer, querem chantagear.

E o Brasil, a gente sabe, não é exatamente um bom exemplo de parcimônia política. Nosso Congresso já demonstrou mais de uma vez que prefere a pressão à prudência, o aplauso fácil à decisão correta. E nesse cenário, dar ao Parlamento o poder de enquadrar o presidente do Banco Central por “informação insatisfatória” é o mesmo que entregar uma lanterna na mão dos parlamentares não para iluminar o caminho, mas para apontar na cara de quem não está obedecendo.

O deputado Benevides chegou a citar a Bíblia em sua justificativa, dizendo que até Deus respondeu a Moisés. Tudo bem. Mas política monetária não é teologia. Não se faz com versículo ou com fé. Se faz com dado, com método, com responsabilidade. E sobretudo com independência em relação às paixões partidárias.