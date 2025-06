Trump, Musk e o capitalismo de compadres

Mas bastou um desacordo orçamentário — ou um surto de vaidade mal gerenciada — para que a relação desmoronasse como foguete da SpaceX em teste . Musk chamou o orçamento de Trump de “abominação repugnante”. Trump respondeu como um bom mafioso de terno largo e ego estreito: ameaçou cortar os contratos públicos da Tesla e da SpaceX. E pronto. O que era aliança virou lavação de roupa suja em horário nobre. Musk passou a dizer que Trump deveria ser impedido, insinuou que o presidente americano pode estar envolvido com pedofilia, enfim, uma verdadeira baixaria. Trump disse que Musk é “louco”. E o mercado respondeu como sempre: com um tombo bilionário e nenhuma surpresa.

O que se vê agora é uma espécie de "Guerra Fria do Vale do Silício": de um lado, um narcisista que acredita ser o eixo da Terra; do outro, outro narcisista que acredita tê-la redesenhado em código-fonte. Nenhum deles representa o futuro, embora ambos se vendam assim. O problema é que, enquanto os dois duelam pelo trono imaginário do mundo, o preço é pago em ações derretidas, confiança pública corroída e mais um tijolo na parede que separa política e credibilidade.