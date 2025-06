Rio Grande afogado em água e burocracia

As imagens se repetem como se o tempo tivesse congelado no pior frame: ruas que viram rios, carros boiando, casas invadidas pela água, gente empilhando sacolas na porta de casa para tentar conter o inevitável. Gente desabrigada . Gente sem luz. Gente sem chão.

Enquanto a Defesa Civil corre para dar conta do possível e do impossível, o governo do Estado segue preso ao seu próprio labirinto de burocracias, estudos técnicos e promessas de médio prazo. As pessoas têm a sensação de que o Palácio Piratini ainda acredita que tudo isso é passageiro e que o céu vai abrir sozinho, sem exigir dele nenhuma responsabilidade a mais. É como se estivesse esperando que a chuva perca a paciência antes dele.