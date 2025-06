Quem julga o juiz que vaza dados de vítimas de violência?

Claro, agora todos correm para dizer que foi um “erro”, a palavra mais elástica do vocabulário institucional brasileiro. Um erro técnico, um caso isolado, uma falha pontual. Mas todo erro técnico esconde uma decisão política. Alguém lá atrás, no topo do organograma, achou que era mais importante publicar rápido do que revisar com cuidado. Que a meta de produtividade era mais urgente do que a dignidade das vítimas.