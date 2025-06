O Brasil de Lula condena a democracia e tolera o fanatismo

A nota oficial do governo, que deveria representar a posição do Brasil, condenou Israel e saiu em defesa da soberania do Irã. Sim, o mesmo Irã que financia o terrorismo do Hamas, que oprime Gaza, do Hezbollah, que oprime o Líbano, dos Houthis, do Iêmen. O mesmo Irã que apedreja mulheres, enforca homossexuais e ameaça apagar Israel e os judeus do mapa. A nota do governo brasileiro, em vez de firmeza, trouxe cumplicidade, enviesamento e alinhamento a uma ideologia estúpida e assassina.