Liberdade sob medida

A resposta pode estar, ironicamente, no mesmo noticiário. Porque enquanto Léo Lins era condenado, MC Poze do Rodo era libertado. Preso preventivamente por suspeita de receber dinheiro do Comando Vermelho e usar suas músicas como vitrine pro tráfico, ele foi solto logo na sequência, debaixo de manifestações indignadas da classe artística que dizia que o cantor só fala da realidade de onde vem, e não faz apologia a nada. No mesmo dia da libertação, lançou música nova e foi recebido com buzinaço, foguetório e um amigo — filho do líder do Comando Vermelho — subindo no teto de um ônibus, como se tivesse conquistado a Libertadores.