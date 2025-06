Gasolina em queda, IOF em alta e o país em ponto morto

No Brasil, a gasolina ficou tão valiosa que deixou de ser combustível para virar ativo do tráfico. Camila Hermes / Agencia RBS

Por aqui, nem o alívio vem sem imposto. Enquanto a Petrobras anunciava redução no preço da gasolina, o Haddad se reunia com o Congresso para decidir o que fazer com o IOF. Mais precisamente, como manter a arrecadação sem chamar de IOF. O mesmo veneno, agora com sabor morango.

O imposto sobre operações financeiras virou uma espécie de multitarefa fiscal. Serve para arrecadar, para dar satisfação ao mercado, para equilibrar número de Excel e, de vez em quando, para fingir que tem política monetária. Até Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central — que não é exatamente um dissidente do governo – já disse que IOF não deveria ser usado para encher cofre, e sim para regular a inflação, mas é o que ele faz. Porque, no fim das contas, o Brasil arrecada onde é mais fácil: onde tem boleto, cartão de crédito, financiamento, remessa internacional e trabalhador de classe média tentando guardar algum dinheiro. O que se cobra aqui não é só imposto, é também paciência.

E mesmo quando alguma boa notícia aparece, como o tal corte na gasolina, o brasileiro já aprendeu a olhar com desconfiança. Porque sabe que a cadeia de combustíveis é uma das mais contaminadas pelo crime organizado. E que entre a refinaria e o posto, tem todo um ecossistema paralelo pronto para lucrar. No Brasil, a gasolina ficou tão valiosa que deixou de ser combustível para virar ativo do tráfico. Segundo um estudo recente da USP, o crime já fatura mais com roubo de combustível e bebida do que com cocaína. Mais lucrativo, menos arriscado, e sem a necessidade de enterrar pacote em pista clandestina.

Sim, no país do pré-sal, o tráfico se reinventou. Enquanto governo e Congresso discutem se é melhor chamar o IOF de taxa ou de contribuição especial, facções já modernizaram sua lógica de negócio. Entenderam que o caminho mais rentável é o mercado legal, desde que controlado por fora. Não precisam criar um Estado paralelo, basta sequestrar o oficial. Eles não têm plano plurianual, mas têm metas claras: onde o governo vê arrecadação, eles veem oportunidade.

E pra completar a ironia, basta olhar pro mapa da violência. Cidades que ficaram riquíssimas com royalties do petróleo agora lideram os índices de homicídio. Campos dos Goytacazes e Macaé são lugares onde o petróleo um dia chegou prometendo desenvolvimento e saiu deixando esgoto, desigualdade e guerra de facção. O tal “ouro negro” só vale mesmo para quem extrai. Para quem fica, sobra o desamparo e a conta.