Ensaio do Brasil que vem

Na última quinta-feira, milhares de pessoas marcharam pelas ruas de São Paulo na tradicional Marcha para Jesus. Uma multidão de fé, mas também de muita mensagem. Porque há ali algo tão importante quanto a religião: há um grito social, uma afirmação de identidade, uma rejeição explícita ao papel que boa parte da elite política e cultural tem reservado aos evangélicos nas últimas décadas.

Durante muito tempo, o discurso dominante foi o da caricatura: o evangélico como ignorante, manipulado, instrumento de pastores ambiciosos. O voto evangélico como voto comprado, voto cego, voto acrítico. A religião como obstáculo ao progresso.

Lula, que se orgulhava de ter o povo na veia, hoje precisa de intermediários com luvas de pelica para falar com um terço dele

Mas esse olhar reducionista criou o que estamos vendo hoje: um abismo. E o evento desta semana não deixa dúvida sobre quem está de cada lado.

De acordo com um estudo da Mar Asset Management, mais de 35% da população brasileira será evangélica no ano que vem. Em 2022, eram 32%. Para o leitor entender a magnitude dessa informação, apenas essa diferença teria feito Lula perder a eleição que o levou ao Alvorada pela terceira vez.

O governo Lula, sabidamente desconectado dessa realidade, enviou um representante à Marcha. Só que esse representante — o advogado-geral da União, Jorge Messias — não citou o nome do presidente uma única vez em sua fala. Apostou no seguro e pediu salva de palmas para Jesus Cristo. É como se o Planalto estivesse presente apenas para marcar ponto, mas sem coragem de assumir a própria identidade. Lula, que se orgulhava de ter o povo na veia, hoje precisa de intermediários com luvas de pelica para falar com um terço dele.

Do outro lado, Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo subiu ao palco, foi ovacionado, cantou louvor envolto em uma bandeira de Israel e saiu de lá maior do que entrou. Não por prometer mundos e fundos, mas por estar presente, por não parecer constrangido, por falar com aquele público sem precisar de tradutor. Por respeitá-los.

Em política, às vezes, só isso já basta.

As milhares de bandeiras de Israel no meio do povo são símbolo, não acaso. Há, entre evangélicos e judeus, uma identificação profunda que vai além dos textos sagrados: ambos sabem o que é ser alvo de preconceito velado, de riso condescendente, de tolerância a contragosto. São identidades religiosas tratadas com desconfiança por quem prega tolerância só quando convém, só em ano eleitoral. Apenas num evento evangélico o presidente da Conib, Claudio Lottenberg, poderia discursar sem ser hostilizado, por exemplo.