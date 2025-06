Desculpa presidente, não estamos sofrendo certo

Imagina se alguém dissesse que a violência contra as mulheres não é fruto da misoginia, mas sim, vitimismo? Ou então que a violência policial contra a população negra não tem a ver com racismo, e que dizer isso é vitimismo? Ou ainda que gays são espancados no mundo inteiro não por causa da homofobia, mas por vitimismo? Seria insuportável. Inaceitável. Inacreditável. Nenhuma pessoa com o mínimo senso de decência ou compreensão da realidade toleraria esse tipo de frase. Seria um escândalo e deveria ser, mesmo.