Brasil: onde se gasta mal e se protesta ainda pior

A publicação The Economist destaca a perda de influência de Lula no cenário global. Marcelo Camargo / Marcelo Camargo/Agência Brasil/Empresa Brasil

Tem algo de quase poético em assistir a um governo que se orgulha de gastar muito, mesmo quando os próprios órgãos de controle apontam que o resultado prático desse gasto é fraco. Segundo um levantamento divulgado pelo Tribunal de Contas da União, os programas do governo federal onde mais se gasta dinheiro são considerados de baixíssima eficácia ou simplesmente ineficazes. Isso numa gestão que insiste em vender a imagem de que o gasto público é, por si só, virtude — independentemente de qualquer retorno mensurável.

É como se tivéssemos desenvolvido uma nova ciência econômica: a ciência do investimento sem retorno, da eficiência emocional, do orçamento mágico que se esgota antes de produzir qualquer resultado prático mas que rende belas peças de propaganda e discursos inflamados sobre justiça social. O presidente Lula costuma dizer que não vê os gastos sociais como gastos, mas como investimentos. O problema é que investimento, por definição, precisa gerar algo maior do que foi aplicado. E, de acordo com o TCU, não está gerando. Ao contrário: em muitos casos, só está enchendo as planilhas e esvaziando a confiança.

No mesmo compasso, o prestígio internacional do Brasil também parece seguir o caminho da ineficácia. A The Economist, uma das publicações econômicas mais respeitadas do mundo, dedicou um editorial para destacar a perda de influência de Lula no cenário global. O homem que se apresentou como mediador da paz, que sonhava com protagonismo diplomático, virou um espectador de luxo nas grandes decisões do tabuleiro internacional. Abre a boca para criticar democracias, silencia diante de ditaduras e, quando tenta liderar, parece estar sempre um passo atrás de Moscou, Pequim ou até mesmo Teerã.

Enquanto isso, por aqui, o presidente também perde força. A popularidade cai, o custo da máquina sobe, a entrega não aparece. Mas criticar essa ineficiência virou, no Brasil, uma espécie de tabu. Quem questiona os números, a eficácia, o planejamento, logo é carimbado como insensível, reacionário ou contra os pobres. Como se exigir retorno de políticas públicas fosse um ato de crueldade e não de responsabilidade.

Do outro lado, a oposição vive seu próprio colapso criativo. O bolsonarismo tentou reeditar o sucesso de atos anteriores na Avenida Paulista, mas o que apareceu neste fim de semana foi um evento esvaziado, sem energia, com discursos reciclados e, entre a plateia, uma turma torta das ideias que ainda insiste em pedir intervenção militar em pleno 2025. Um retrato de desgaste, isolamento e desconexão com a realidade.