A fila, o golpe e os peixes que não existem

A descoberta dessa semana é digna de roteiro de comédia. Em algumas cidades do interior do Pará, mais de 40% da população estaria, segundo os registros oficiais, vivendo da pesca. O número é tão fora da realidade que só pode ter saído da imaginação de um golpista. E saiu mesmo. Foram centenas de cadastros falsos, autorizados sabe-se lá por quem, garantindo o benefício de pescador artesanal a quem nunca molhou os pés.

A tentativa do governo Lula de conter essa fila não veio por senso de justiça. Veio por cálculo. Segundo a Folha de S.Paulo, a ordem era represar a liberação de benefícios para segurar o estouro do orçamento em ano eleitoral. Só que a represa rachou. E agora a estimativa é de que serão necessários, no mínimo, 14 bilhões de reais para regularizar a situação. Dinheiro que, em tese, deveria estar lá — mas parece ter sido pescado por fantasmas.

No meio disso tudo, surgem as conexões políticas. Investigações da Polícia Federal sobre o escândalo dos descontos indevidos em benefícios do INSS já citam nomes como Fausto Pinato, Onyx Lorenzoni e até o ex-juiz Sergio Moro. E como tudo, no Brasil, vira ringue ideológico, o caso agora também está em disputa no STF.