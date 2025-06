O Moisés do PAC e a reeleição

Lula disse na Paraíba que “Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu seria presidente” . Não foi piada. Nem metáfora. Foi uma tentativa descarada de transformar política de Estado em milagre pessoal. Agora, além de sindicalista e metalúrgico, Lula se vê como uma espécie de Moisés nordestino com verba do PAC, em vez de um cajado.

O problema não é só a frase. É o que ela revela: a compulsão de vestir a faixa presidencial como se fosse uma auréola. A mania de transformar gestão em messianismo e apagar os antecessores como se o Brasil tivesse começado com ele, terminasse com ele e ainda tivesse sido financiado pela sua divina providência.

A transposição do rio São Francisco não é obra de um homem. Nem de um partido. É uma obra de gerações: foi pensada ainda por Dom Pedro II, resgatada por Itamar, estruturada sob FHC, iniciada por Lula, continuada por Dilma, entregue parcialmente por Temer e Bolsonaro, e agora está em nova fase. Uma epopeia coletiva, técnica e lenta. Mas, no palanque, nada disso interessa. Obra de Estado não rende voto. Milagre pessoal, sim.

Sem reeleição , não haveria necessidade de disputar o milagre. O presidente poderia planejar com calma, entregar o que fosse possível e deixar o mérito com quem merecesse. Governar é continuidade, mas o sistema empurra cada governo a fingir que é começo, meio e fim. E que tudo que veio antes era terra arrasada.

À população nordestina, que agora recebe a água com alvoroço, não importa quem tirou a foto ao lado do cano. Importa que a água chegue, que seja limpa, que não falte. Mas aos olhos do palanque, água só vale se trouxer capital político. Melhor ainda se puder dizer que foi contra tudo e contra todos. Que venceu as elites, a seca, o Congresso, a imprensa e o Satanás. Tudo em nome do povo — e da reeleição.