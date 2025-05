O Brasil entre o VAR, a China e o Sarney

Se Lima Barreto , o Dostoiévski brasileiro, ainda andasse pelas ruas do Rio de Janeiro com seu terno puído e a cabeça cheia de revolta, ele talvez dissesse que o Brasil não mudou muito desde os tempos de Policarpo Quaresma. Continuamos sendo um país onde o absurdo é cotidiano e o poder é exercido como fantasia — agora turbinada por redes sociais , transmissões ao vivo e uma boa dose de cinismo institucionalizado.

Em menos de sete dias, o presidente Lula pediu ajuda à China — sim, à China — para regular a mídia brasileira; a CBF continuou sua novela com participação especial da família Sarney ; o novo ministro da Previdência passou vergonha numa audiência no Congresso; e a CPI das Bets segue trocando fichas em vez de investigar.

A turnê presidencial pela Ásia teve de tudo: encontro com 19 ditadores, acenos à Rússia de Putin e uma declaração, na China, que deveria ter assustado qualquer um que ainda se preocupa com democracia. Segundo Lula e a primeira-dama Janja, o Brasil poderia “aprender” com o regime chinês como regular as redes sociais. Não se trata mais de discutir limites para o discurso de ódio ou responsabilização de plataformas. Trata-se de onde — e com quem — o governo brasileiro está buscando inspiração. Chamar um governo autoritário para ensinar liberdade de expressão é como pedir ao lobo que cuide do galinheiro.