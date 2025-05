Lula premia Janja e penaliza o resto com conta de luz

Janja, aliás, parece ter adotado a fala como política pública. Fernando Frazão / Agência Brasil

Enquanto o país tropeça em suas crises mais básicas — do preço da comida ao caos na previdência — o presidente Lula e sua esposa vivem uma realidade à parte. Uma realidade de palcos, medalhas e discursos vazios. Ontem, Lula entregou à Janja a Ordem do Mérito Cultural. Em 2010, já havia feito algo similar com dona Marisa. Nada mais justo, diriam os fiéis. Mas o gesto, embora repetido, escancara a confusão entre o público e o privado que marca este governo.

Janja, aliás, parece ter adotado a fala como política pública. Em mais um evento, afirmou com orgulho que “não há protocolo que me faça calar”. É verdade. Não há mesmo. Está claríssimo. O problema é que talvez fosse hora de lembrar que, num país em chamas, silêncio e ação valem mais que frases de efeito. O protagonismo da primeira-dama, longe de somar, tem afastado. E quem agradece é a oposição, que assiste calada a autossabotagem diária do governo.

Do outro lado da Esplanada, Fernando Haddad, o mais tucano dos petistas, resolveu baixar o nível e disse que o PT vai “derrotar a extrema-direita escrota” em 2026. Uma grosseria que tenta esconder a fragilidade: um governo mal avaliado, uma economia trôpega e uma base social cada vez mais desiludida.

E enquanto isso, o brasileiro vai se preparando para pagar mais uma conta. A nova proposta do governo prevê isentar famílias de baixa renda da conta de luz, empurrando a fatura estimada em até R$ 7 bilhões para a classe média e os pequenos comércios. É mais ou menos assim que funciona o Brasil de hoje: uma medalha para Janja, uma conta para você.